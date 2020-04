Pressemitteilung BoxID: 796121 (CandyStorm PR GmbH)

Schoolʼs out forever? Dank Corona kein regulärer Unterricht vor den Sommerferien?

#beyondcrisis findet Lösungen

Verwaiste Klassenzimmer, Abiturprüfungen auf Abstand und überforderte Eltern beim Homeschooling – die Corona-Krise führt auch in den Bereichen Schule und Bildung zu großen Herausforderungen. Um zu zeigen, dass die jetzige Situation auch handfeste Chancen bietet und jetzt tragfähige Konzepte für die Zukunft entstehen, haben „Deutschland ‒ Land der Ideen“, AusserGewöhnlich Berlin, CandyStormPR und weitere Partner Anfang April die Initiative #beyondcrisis ‒ Zeit für neue Lösungen ins Leben gerufen. Eine Vielzahl von bereits eingereichten Projekten beschäftigt sich mit der Bildung und dem Schulalltag in Zeiten von Corona und Social Distancing.



Hasso-Plattner-Institut schafft Grundlage für digitale Bildung!



Die HPI Schul-Cloud. Sie schafft die technische Grundlage dafür, dass Lehrkräfte und Schüler in jedem Unterrichtsfach auch moderne digitale Lehr- und Lerninhalte datensicher nutzen können, und zwar so, wie Apps über Smartphones oder Tablets nutzbar sind. Ab sofort ist die HPI Schul-Cloud für alle Schulen deutschlandweit verfügbar. Über 2.500 Schulen haben sich in den letzten Wochen bereits angemeldet. Als Gesprächspartner steht Ihnen Sebastian Hirsch unter Sebastian.Hirsch@hpi.de gerne zur Verfügung.



Sehenswürdigkeiten mathematisch berechnen im digitalen Klassenzimmer!



Struktur ist wichtig auch im Schulalltag zu Hause! Der Mathe-Trail „MCM@Home Frankfurt“ ermöglicht es, Sehenswürdigkeiten von zu Hause aus zu berechnen. Der Trail greift Unterrichtsstoff von Klasse 7 bis 10 auf. Mit Hilfe des Digitalen Klassenzimmers von MathCityMap bekommen Schülerinnen und Schülern synchrones Feedback durch die Lehrkraft wie im normalen Unterricht. Mehr noch: die Lehrkraft sieht genau, wer welche Aufgabe wann gelöst hat und welche Hilfestellungen dazu aufgerufen wurden. Zusätzlich kann die Lehrkraft noch Fragen im Chat beantworten. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass das Digitale Klassenzimmer eine zeitliche Begrenzung hat: nach maximal 60 Minuten ist Schluss. Als Gesprächspartner steht Prof. Dr. Matthias Ludwig, ludwig@math.uni-frankfurt.de gerne zur Verfügung.



Studis helfen Schülern!



Die „Corona School“ ist eine kostenlose qualifizierte und professionell aufgesetzte Lernplattform mit aktuell über 6.000 registrierten Schülerinnen und Schülern und über 5.000 helfenden Studentinnen und Studenten. Hier werden die, die das nötige Wissen haben, mit denen vernetzt, die es dringend für ihren Heim-Schul-Alltag brauchen. Gerne steht der Co-Gründer Lukas Pin unter presse@corona-school.de als Ansprechpartner zur Verfügung.



Schülerinnen und Schüler lernen gründen!



STARTUP TEENS ist die reichweitenstärkste digitale Bildungsplattform in Deutschland, die Schülerinnen und Schülern kostenlos unternehmerisches Denken und Handeln sowie Coding beibringt. Bei Veranstaltungen begeistern Entrepreneure Schüler in Gesprächsrunden fürs Thema Gründen. Im Online- Training mit Unternehmern und Professoren vertiefen die Jugendlichen ihr Wissen, anschließend probieren sie das Erlernte beim Businessplan-Wettbewerb aus. Hauke Schwiezer ist der Vorstandsvorsitzende von STARTUP TEENS und steht gerne für weitere Informationen und Interviews zur Verfügung: hauke@startupteens.de



Hort goes virtual!



Der Virtuelle Hort ist aus der Not geboren und entlastet Eltern im Homeoffice bei der Kinderbetreuung. An den kreativen Kursen können Kinder per Videoschalte teilnehmen, manches – wie beispielsweise der morgendliche Yogakurs – ist auch für Erwachsene geeignet. Unterschiedliche Themen werden von verschiedenen „Teachies“, also Kursleiterinnen und -leitern, behandelt. Alexandra Krohka ist medienerfahrene Mitgründerin des Virtuellen Horts und steht gerne für Interviews und Fragen zu Verfügung: 01776742952



Ziel von #beyondcrisis ist es, allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine attraktive Plattform zu bieten, auf der ihre Einreichungen überregional wahrgenommen werden, und sie mit potenziellen Unterstützern und Unterstützerinnen zu vernetzen, damit die Ideen weiter erfolgreich umgesetzt werden und ihre Wirkung deutschlandweit entfalten können. Gemeinsam verfügen die Initiatoren über reichweitenstarke Kanäle und hochkarätige Netzwerke in unterschiedlichen Bereichen.

