Edle Sonderedition: LAMY pico Lx rosegold

Das Jahr 2020 wird Lamy mit einer glänzenden Neuheit einläuten.

Die Serie LAMY pico erscheint in der Sonderausführung LAMY pico Lx rosegold. Die edle Oberfläche betont das minimalistisch-raffinierte Design und verwandelt das kompakte Schreibgerät in ein modernes Lifestyle-Accessoire.



Roségold- und Kupfertöne erfreuen sich unverminderter Beliebtheit, bei Schmuck und Uhren ebenso wie im Interior-Bereich. Jetzt haben Fans des eleganten Edelmetalls die Gelegenheit, auch ihr Schreibgerät darauf abzustimmen. Der LAMY pico Lx rosegold verbindet eine reduzierte, klassische Form mit luxuriösem Glanz – eine ideale Kombination für Trendsetter und Stilbewusste.



Das Kürzel Lx, das erstmals mit der Schreibgeräteserie LAMY Lx in das Portfolio der Marke Einzug hielt, steht für „Luxus“ und „luxuriös“, aber auch für ein Produktversprechen, das Lifestyle (L) und das Streben nach dem Besonderen (x) verkörpert. „Das Merkmal Lx tragen nur Produkte,



die gegenüber ihrer Standardausführung aufgewertet sind, etwa durch Edelmetallbeschichtungen oder andere besonders hochwertige Veredelungen“, erläutert Geschäftsführerin Beate Oblau.



Nach dem LAMY studio Lx all black und dem LAMY imporium Lx erscheint mit dem LAMY pico Lx rosegold bereits die dritte Sonderausführung, die diesem Prinzip folgt. Die drei Gehäuseteile sind aus hochglanzpoliertem Metall geformt und Ton in Ton in einer galvanischen Veredelung in Roségold ausgeführt. Das Lamy-Logo ist dezent matt abgesetzt.



Die edle Materialbeschaffenheit unterstreicht die raffinierte und elegante Funktionsweise des LAMY pico. Der Taschenkugelschreiber basiert auf einer anspruchsvollen technischen Lösung, die es erlaubt, das Schreibgerät durch sanften Druck zur vollen Größe auszufahren. So ist er klein und kompakt im geschlossenen Zustand – perfekt um ihn unterwegs bei sich zu tragen – und dennoch jederzeit einsatzbereit.



Der LAMY Lx rosegold ist ab Anfang 2020 im Handel erhältlich.

