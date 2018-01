BYTON präsentiert neues intelligentes Elektroauto auf der CES 2018

BYTONs neues intelligent-intuitives Fahrzeug feiert am 7. Januar seine Premiere auf der International Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, USA. Das Auto ist entwickelt für die kommende Ära smarter Mobilität und autonomen Fahrens.



Die Fahrzeugpräsentation findet im Rahmen der BYTON Pressekonferenz am 7. Januar um 15 Uhr Ortszeit (PST) statt und wird weltweit auf der offiziellen Webseite übertragen (www.byton.com). Für die CES akkreditierte Journalisten können sich über den folgenden Link zur Pressekonferenz anmelden: http://bit.ly/2CiSkVP.



Testfahrten starten am 8. Januar außerhalb des Las Vegas Convention Centers (North Plaza). Der BYTON Messestand (Stand 6525) in der North Hall des Las Vegas Convention Centers öffnet am 9. Januar.



BYTONs Prototyp vereint intelligente Technologien, die das automobile Leben angenehmer, unterhaltsamer, einfacher vernetzt und entspannter machen. Im Mittelpunkt stehen intuitive Features und innovative Schnittstellen zwischen Fahrer und Fahrzeug.





Shared Experience Display: Mit einer Breite von 125 und einer Höhe von 25 Zentimetern erstreckt sich das Shared Experience Display nahezu über die gesamte Breite des Innenraums. Dadurch ergeben sich völlig neue Erlebnis- und Interaktionsformen. Auf dem Display können verschiedene Inhalte mit und von allen Passagieren geteilt werden.







Mensch-Fahrzeug-Interaktion: Neben Stimmerkennung, Touchcontrol, biometrischer Identifizierung und den vorgeschriebenen konventionellen Knöpfen bietet das Fahrzeug die Möglichkeit, das Shared Experience Display auch über Gesten zu steuern.







BYTON Life-Cloud-Plattform: Diese Plattform verbindet Apps, Daten und Geräte von Fahrern und Passagieren nahtlos mit der Cloud, um die Reisezeit voll genießen zu können. BYTON Life bietet zusätzlich auf den User maßgeschneiderte personalisierte Einstellungen und Dienste.







BYTON Intuitive Access: Das innovative Sicherheitssystem nutzt eine Gesichtserkennung, um das Fahrzeug zu entriegeln.







Interior und Exterior Digital Design: Neben anderen Designmerkmalen zeichnet sich das Fahrzeug durch einzigartige, sogenannte intelligente Oberflächen aus. Die Fahrzeugfront wird durch kombinierte LED-Streifen individuell illuminiert, begrüßt etwa den sich nahenden Fahrer oder zeigt den Ladezustand an. Als Lichtsignatur bestimmt sie entscheidend den Gesichtsausdruck des Fahrzeugs.





BYTONs intelligentes Elektroauto wird im Unternehmenswerk in Nanjing/China gebaut und in China bereits 2019 erhältlich sein. In Europa und den USA wird das Fahrzeug ab 2020 verkauft.

BYTON GMBH

BYTON entwickelt und baut intelligente Premium-Elektrofahrzeuge für die automobile Zukunft. Die Fahrzeuge bieten fortschrittliche digitale Technologien für eine intelligente, sichere, komfortable und ökologische Mobilität.



BYTONs internationale Zentrale, Produktions-, Entwicklungs- und Forschungszentren liegen in Nanjing, China. Das Designentwicklungszentrum für Prototypen und Konzeptfahrzeuge ist in München. Ein US-amerikanisches Entwicklungszentrum wird im Silicon Valley betrieben. Zusätzliche Büros für Vertrieb, Marketing, Design und Investor Relations betreibt BYTON in Peking, Schanghai und Hongkong.



BYTON präsentiert im Januar 2018 das erste fahrbare Konzeptfahrzeug auf der International Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.



Offizielle Webseite: www.byton.com





