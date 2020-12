Die eigenen Kinder bei der Berufswahl zu begleiten, ist eine Herausforderung für viele Eltern. Die aktuellen planet-beruf.de-Elternmagazine der Bundesagentur für Arbeit bieten hierbei eine tolle Unterstützung.



Deutschsprachiges Elternmagazin



Das Elternmagazin "Berufswahl begleiten" wartet mit umfassenden Informationen zum Weg in die Ausbildung auf. Zudem vermitteln Auszubildende, Ausbilder*innen und Eltern anhand eigener Erfahrungen, worauf es bei der Berufswahl ankommt.



Zweisprachiges Elternmagazin



Türkische Eltern erfahren im zweisprachigen Elternmagazin "Meslek seçiminde destek – Berufswahl begleiten" unter anderem, wie sie und ihre Kinder von Berufsberatung, Berufsinformationszentren und Check-U, dem Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit, profitieren. Wie im deutschen Elternmagazin werden unterschiedliche Ausbildungswege und der Bewerbungsprozess beschrieben.



Die Elternmagazine …



... sind Teil der Medienkombination "planet-beruf.de – Mein Start in die Ausbildung". Sie wird von der Bundesagentur für Arbeit herausgegeben. Leitmedium ist das Portal www.planet-beruf.de mit ca. 3,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern jährlich. Es enthält zahlreiche Informationen rund um das Thema Berufswahl und bietet vertiefte Einblicke in Berufe von A - Z. Zur Medienkombination gehören zudem Printprodukte für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (Haupt-, Real- und Förderschulen), Eltern, Lehrkräfte, BO-Coaches sowie Berufsberaterinnen und Berufsberater.

