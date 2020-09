Was wäre, wenn es ein, zwei Geheimnisse gäbe, die ich dir bisher vorenthalten habe, und die dich jetzt gerade als Unternehmer davon abhalten, zusätzliche 7-stellige Umsätze zu generieren…



Ich spreche von einem unterschätzten Hebeleffekt, der dich als anerkannten Experten in maximale Sichtbarkeit katapultiert und dafür sorgt, dass Kunden und Unternehmen mit hoher Kaufbereitschaft bei dir Schlange stehen:



Ein lukrativer Einkommensstrom, den viele Unternehmer noch überhaupt nicht auf dem Radar haben.



Das Zauberwort heißt: Seminare oder Inhouse-Trainings/Consulting.



Du hast richtig gelesen.



Ab 1. Oktober werde ich dir 6 volle Tage, komplett unzensiert, zum letzten Mal meine gesamte Maschinerie preisgeben, mit der ich jedes Jahr vom anderen Seite der Welt 40.000 Seminartickets ausverkaufe und 8-stellige Umsätze erziele.



Achtung: Viele vergangene Teilnehmer haben mit meinen bewährten Verkaufs- und Marketingstrategien auf ihrem ersten Event direkt 7-stellige Umsätze eingefahren.



Dafür brauchst du ein solides Fundament als Unternehmer gepaart mit einigen besonderen Fähigkeiten.



Weil ich deine Zeit nicht verschwenden will: Der Preis für dieses Seminarticket liegt bei 12.000 €. (Teilzahlung nach 6.000 € Anzahlung ist möglich.)



Aus den genannten Anforderungen eignet sich dieses Seminar nur für die Top 5% der deutschen Unternehmer und Führungskräfte.



Darum habe ich die Teilnahme in den letzten Jahren immer nur unter der Hand an ausgewählte Bestandskunden verkauft.



Und 40 der 60 limitierten Tickets sind bereits seit Monaten vergeben. 5 davon an meine Mastermind-Mitglieder und 19 an Teilnehmer vom letzten Jahr. Das allein spricht für die exzellente Qualität, die dich auf dem Train the Trainer Seminar erwartet.



Jetzt veranstalte ich dieses Seminar zum allerletzten Mal. Darum sende ich dir diese E-Mail. Ich will dir einen der wenigen verbleibenden Plätze nicht vorenthalten, solange du die Anforderungen erfüllst.(KLICK)



Für Zweifler und Problemdenker ist hier kein Platz. Die anderen Teilnehmer und ich haben dafür auch keine Geduld.



Nach den 6 Tagen besitzt du einen Marketing- und Verkaufsplan für Events, der eine echte Waffe ist:



Kalte Kontakte in heiße Kunden zu verwandeln, die nach deinem Event für deine hochpreisigsten Dienstleistungen Schlange stehen.



Falls du jetzt sagst, "Ja, Dirk, genau das will ich", dann bewirb dich hier auf einen der letzten 20 verbleibenden Tickets.



Sollten alle Plätze bereits vergeben sein, dann tut es mir an dieser Stelle schon mal Leid.



Wie gesagt: Dieses Seminar findet jetzt zum letzten Mal statt. Davor habe ich es nie öffentlich angekündigt.

