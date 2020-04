Pressemitteilung BoxID: 794545 (Burda Forward GmbH)

Kirche@Home: Ostern feiern mit #CoronaCare

Deutschlandweit zieht es an Ostern Millionen von Menschen in die Kirche. Doch in der Corona-Krise müssen auch Gotteshäuser geschlossen bleiben. FOCUS Online, der Bayerische Rundfunk und DOMRADIO bringen die Ostergottesdienste im Livestream nach Hause.



In Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk und DOMRADIO überträgt FOCUS Online, mit 33,63 Millionen monatlichen Nutzern das größte digitale Angebot Deutschlands, die Ostergottesdienste von bekannten spirituellen Orten, wie dem Kölner Dom und dem Petersplatz in Rom, live auf der eigenen Homepage und via Facebook. Das Angebot richtet sich nicht nur an Gläubige aller Konfessionen – jeder ist willkommen inne zu halten und den Blick in eine bessere Zukunft zu richten.



„Zum ersten Mal in der Geschichte können sich Christen nicht zum Ostergottesdienst versammeln. Mit unseren Live-Übertragungen geben wir auf eine moderne Art Millionen von Menschen die Möglichkeit besondere Kraft zu tanken, gerade auch für das wichtige Miteinander in unserer Gesellschaft“, sagt Oliver Eckert, CEO von BurdaForward.



Das umfassende Kirche@Home-Programm ist eine digitale Interpretation des Osterfestes, die weder das religiöse Miteinander noch das familiäre Beisammensein ersetzt, die Gemeinschaft jedoch stärkt, bis auch ein physisches Zusammensein wieder möglich ist.



Die Livestreams finden von Gründonnerstag bis Ostermontag statt und sind ein weiterer Baustein der Aktion „#CoronaCare: Deutschland hilft sich“. Um während der Corona-Pandemie Hoffnung zu spenden, Helfer mit Hilfesuchenden zu verknüpfen und den Alltag in Isolation zu bereichern, rief FOCUS Online dieses bundesweite Solidaritätsnetzwerk ins Leben. Unterstützung findet die Aktion von zahlreichen Hilfsorganisationen, Prominenten und Politikern.



Die Gottesdienst-Übertragungen auf focus.de im Überblick:





Karfreitag, 15 Uhr: Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi aus dem Kölner Dom







Karsamstag, 22 Uhr: Evangelischer Gottesdienst zur Osternacht aus der Himmelfahrtskirche Sendling (München) mit dem EKD Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm







Ostersonntag, 10 Uhr: Pontifikalamt mit Kardinal Woelki







Ostersonntag, 12 Uhr: Papst Franziskus mit dem Segen „Urbi et Orbi“ aus dem Vatikan in Rom







Ostermontag, 10 Uhr: Festmesse mit Weihbischof Schwaderlapp aus dem Kölner Dom



