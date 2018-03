Weniger ist an Ostern mehr

Es ist eine gute Zeit für die Konsumgüterindustrie. Ostern naht, das Fest, das für den Handel umsatztechnisch gleich nach Weihnachten kommt. Bergeweise Geschenke werden inzwischen in und neben die Osternester gelegt. „Das ist völlig in Ordnung“, sagt Sabine Kraft, Geschäftsführerin des Bundesverbands Kinderhospiz, „jeder soll schenken, so viel er mag. Nicht nur an Ostern!“ Und doch hofft Kraft darauf, Menschen für die so wichtige Aktion „Spenden statt Schenken“ zugunsten der Kinderhospizarbeit zu gewinnen.



„In Deutschland gibt es über 40.000 Kinder und Jugendliche, die lebensverkürzend erkrankt sind. Diese Kinder und ihre Familien brauchen unsere Hilfe. Oft geraten Familien in dieser verzweifelten Lage auch noch in finanzielle Schwierigkeiten. Mit einer solchen Diagnose fällt meist ein Verdiener aus – die Eltern brauchen und wollen Zeit für ihr Kind. Dazu kommen Kosten für Ausstattung und Anschaffungen, die die Krankenkassen nicht übernehmen. Da bleibt manchmal kaum genug für ein kleines Osternest“, weiß sie. Der Bundesverband Kinderhospiz unterstützt betroffene Familie direkt und unkompliziert – nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch finanziell.



„Bei der Aktion ‚Spenden statt Schenken‘ hoffen wir auf Unterstützer, die ganz bewusst auf das ein oder andere Ostergeschenk verzichten und stattdessen für die Kinderhospizarbeit spenden“, sagt Kraft. „Da ist weniger mehr!“ Mehr Achtsamkeit für andere. Mehr soziale Verantwortung. Vielleicht durch ein bisschen mehr Verzicht. Familien mit unheilbar kranken Kindern müssen selbst auf so vieles verzichten – ihnen hilft jede einzelne Spende .



Das Spendenkonto des Bundesverbands Kinderhospiz eV:



Sparkasse Olpe

BIC WELADED1OPE

IBAN DE03 4625 0049 0000 0290 33

Bundesverband Kinderhospiz e.V

Der Bundesverband Kinderhospiz ist als Dachverband der ambulanten und stationären Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland auch Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kostenträger und Spender.



In Deutschland gibt es mehr als 40.000 Familien, die ein lebensverkürzend erkranktes Kind haben. Für diese Familien setzt sich der Bundesverband Kinderhospiz ein, um sie aus dem sozialen Abseits zurück in die Mitte der Gesellschaft zu holen.

