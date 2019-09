Pressemitteilung BoxID: 768074 (Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz)

Blasenschwäche bei Frauen: Verhaltenstherapie wirkt immer

Bei Blasenschwäche ist alles besser als Nichtstun. In jedem Fall lohnt sich eine Verhaltenstherapie. Dazu zählen zum Beispiel Blasentraining, Kräftigung des Beckenbodens und Entspannungsübungen. Das sind die wichtigsten Ergebnisse einer aktuellen Übersichtsarbeit zur Behandlung der Harninkontinenz bei Frauen.



Unter Frauen ist Blasenschwäche weit verbreitet, insbesondere während oder kurz nach der Schwangerschaft sowie im höheren Alter. 40 Prozent der Frauen ab 60 Jahren sind davon betroffen. Dennoch ist Inkontinenz kein unausweichliches Schicksal, sondern lässt sich durchaus erfolgreich behandeln. Das ist die erste wichtige Botschaft der Autoren einer Übersichtsarbeit, die 84 Studien zur Behandlung der weiblichen Blasenschwäche unter die Lupe genommen hat. In den allermeisten Studien erzielte die jeweilige Therapie bessere Ergebnisse als gar keine Behandlung. Die zweite, vielleicht noch interessantere Erkenntnis: Eine Verhaltenstherapie führt immer zu einer Linderung oder sogar zum Abklingen der Symptome. Ob allein oder als Ergänzung zu Medikamenten ist sie einer Behandlung nur mit Medikamenten stets überlegen.



Verhaltenstherapie: Klingt schwieriger als es ist



Hinter dem etwas abschreckenden Begriff Verhaltenstherapie verbergen sich Maßnahmen, die den Beckenboden stärken, entspannend wirken oder das Gefühl für den Harndrang verbessern sollen. Je nach Form der Blasenschwäche werden zum Beispiel Yoga oder Achtsamkeitstraining, Beckenbodengymnastik, Blasen- und Toilettentraining eingesetzt. Für Frauen mit Übergewicht lohnt es sich außerdem, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen und etwas abzunehmen. Bei der Belastungsinkontinenz, die von einem geschwächten Beckenbodenmuskel herrührt, reichen solche Maßnahmen mitunter schon aus. Patientinnen mit überaktiver Blase oder einer Mischform der Blasenschwäche profitieren meist von einer Kombination aus Verhaltensänderungen und blasenentspannenden Medikamenten.



Die Broschüre „Blasenschwäche bei Frauen“ informiert über die verschiedenen Formen der Blasenschwäche, zeigt Therapiemöglichkeiten auf und gibt Tipps zur Vorbeugung und Linderung der Beschwerden. Am Ende der Broschüre werden einfache, aber wirksame Beckenbodenübungen vorgestellt. Die Broschüre kann kostenfrei postalisch und im Internet angefordert oder heruntergeladen werden. Bestelladresse: Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz e.V. (BGV), Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn, www.frauen-blasenschwaeche.de.



Ethan M. Balk et al., Pharmacologic and Nonpharmacologic Treatments for Urinary Incontinence in Women – A Systematic Review and Network Meta-analysis of Clinical Outcomes, Ann Intern Med. 2019;170:465-479. doi:10.7326/M18-3227

