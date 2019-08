Pressemitteilung BoxID: 762790 (Bundesverband CarSharing e. V. (bcs))

Das CarSharing in Deutschland ist verkehrsentlastend und wirtschaftlich tragfähig

CarSharing führt zur Abschaffung privater Pkw und trägt zu mehr Lebensqualität in den Städten bei. Das gilt aber nicht für jede CarSharing-Variante. Während stationsbasierte und kombinierte Systeme eine sehr gute Wirkung haben, zeigen sich beim reinen free-floating CarSharing Defizite.



Laut der von der Europäischen Union finanzierten Studie STARS besitzen über 80 Prozent der Haushalte, die in innerstädtischen Wohnquartieren von Frankfurt, Köln und Stuttgart wohnen und stationsbasiertes oder kombiniertes CarSharing nutzen, kein eigenes Auto mehr. Pro 1.000 Personen besitzen diese Haushalte nur noch etwas mehr als 100 Pkw. Ihr Autobesitz liegt damit bereits weit unter der Zielmarke von 150 Pkw pro 1.000 Personen, die das Umweltbundesamt für einen klima- und umweltgerechten Stadtverkehr der Zukunft empfiehlt.



Ganz andere Ergebnisse stellt die Studie allerdings bei den Nutzern von free-floating CarSharing fest: Hier liegt der Anteil autofreier Haushalte bei lediglich 32 Prozent. Auf 1.000 Personen kommen erhebliche 485 private Pkw.



Gunnar Nehrke, Geschäftsführer des Bundesverband CarSharing e.V. kommentiert:



"Bei der Verkehrsentlastung gibt es nicht DAS CarSharing. Die verschiedenen Varianten wirken unterschiedlich. Sie müssen deshalb auch unterschiedlich beurteilt werden."



Stationsbasiertes CarSharing ist die in Deutschland am weitesten verbreitete CarSharing-Variante



Stationsbasiertes CarSharing ist derzeit an 740 Orten in Deutschland verfügbar. Reine free-floating Angebote gibt es in sieben Metropolen und einigen wenigen Umlandgemeinden dieser Großstädte. Die geografische Expansion des CarSharing wird von den stationsbasierten Angeboten getragen. Gemessen an den Fahrzeugflotten stellen stationsbasierte und kombinierte Anbieter etwa die Hälfte des Angebots in Deutschland.



Mittelständische CarSharing-Anbieter arbeiten seit vielen Jahren wirtschaftlich tragfähig – und liegen auch im Kundenurteil vorn



In letzter Zeit mehren sich die Berichte über die angebliche geringe wirtschaftliche Tragfähigkeit des CarSharing. Tatsächlich sind die großen Free-floating-Angebote der Automobilhersteller wahrscheinlich keine besonders profitablen Investments. Die mittelständischen CarSharing-Anbieter in Deutschland, wie stadtmobil, cambio, book-n-drive und teilAuto, arbeiten hingegen seit Jahrzehnten wirtschaftlich tragfähig.



Gunnar Nehrke, Geschäftsführer des Bundesverband CarSharing e.V. kommentiert:



„Mittelständische CarSharing-Anbieter wie stadtmobil, cambio, book-n-drive oder teilAuto haben bereits gelernt, wie man trotz niedriger Margen eine wirtschaftlich tragfähige Dienstleistung zu bezahlbaren Preisen anbietet.“



Dass die Leistung der stationsbasierten und kombinierten Anbieter auch aus Kundensicht stimmt, zeigt ein Blick auf die Kundenzufriedenheit: In der STARS-Studie sind CarSharing-Nutzer, die alle Varianten kennen, mit den stationsbasierten und kombinierten Angeboten besonders zufrieden. 65 Prozent sind "zufrieden" oder "sehr zufrieden" mit dem Preis der Dienstleistung, sogar 85 Prozent der Befragten loben die Fahrzeug-Verfügbarkeit.



