BBU kritisiert massiv die Widerinbetriebnahme der AKW Lingen 2 und Philippsburg 2

Der Bundesverband Bürgerinitiativen kritisiert massiv die Wiederinbetriebnahme der Atomkraftwerke Lingen 2 (AKW Emsland) und Philippsburg 2 sowie die damit verbundene weitere Atommüllproduktion. Beide Reaktoren sind am Donnerstag (14. Juni 2018) nach der jeweiligen Jahresrevision wieder ans Netz gegangen. Der BBU weist mit Nachdruck darauf hin, dass beim Weiterbetrieb der Atomkraftwerke Atommüll anfällt, für den es keinerlei sichere Entsorgungsmöglichkeit gibt. Der BBU fordert von den Landesregierungen in Niedersachsen und Baden-Württemberg die sofortige Stilllegung dieser Reaktoren und grundsätzlich aller Atomkraftwerke und sonstiger Atomanlagen.



Letzten Samstag hat in Lingen eine überregionale Anti-Atomkraft-Demonstration stattgefunden, die sich gegen die Atomanlagen in Lingen, aber auch generell gegen den Weiterbetrieb aller Atomkraftwerke und Atomfabriken in der Bundesrepublik, in Belgien und anderswo gerichtet hatte. Nach Auffassung von BBU-Vorstandsmitglied Udo Buchholz ist es von den zuständigen Landesregierungen, aber auch von der Bundesregierung „höchst provokativ, den Weiterbetrieb der Atomanlagen gegen den Willen der Bevölkerung fortzusetzen.“



Der BBU betont, dass weitere Aktionen gegen die Atomanlagen im In- und Ausland folgen.





Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V.

Der BBU ist der Dachverband zahlreicher Bürgerinitiativen, Umweltverbände und Einzelmitglieder. Er wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Bonn. Weitere Umweltgruppen, Aktionsbündnisse und engagierte Privatpersonen sind aufgerufen, dem BBU beizutreten um die themenübergreifende Vernetzung der Umweltschutzbewegung zu verstärken.



Der BBU engagiert sich u. a. für menschen- und umweltfreundliche Verkehrskonzepte, für den sofortigen und weltweiten Atomausstieg, gegen die gefährliche CO2-Endlagerung, gegen Fracking und für umweltfreundliche Energiequellen.

