Am Donnerstag, den 25. Februar, findet eine Telefonsprechstunde für diejenigen statt, die sich für eine Ausbildung oder ein praxisnahes Studium beim größten deutschen Arbeitsmarktdienstleister interessieren.



Von 16 bis 18 Uhr werden Fragen rund um die Ausbildungsgänge „Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen“ und „Fachinformatiker/in“ sowie die dualen Studiengänge „Arbeitsmarktmanagement (Bachelor of Arts)“ und „Beratung und Bildung, Beruf und Beschäftigung (Bachelor of Arts)“ beantwortet.



Eine Anmeldung ist erforderlich unter 02381/ 910-1001 oder an hamm.biz@arbeitsagentur.de.

