Kabinett empfiehlt Naturschutzgesetz an den Thüringer Landtag: BUND Thüringen und NABU Thüringen begrüßen die gesetzliche Verankerung

04.12.18

Das Kabinett hat heute den Gesetzesentwurf zum Thüringer Naturschutzgesetz beschlossen und an den Landtag überwiesen. Das Gesetz sieht unter anderem die dauerhafte Sicherung der bundesweit einmaligen Natura 2000-Stationen vor. Die Umweltverbände BUND Thüringen und NABU Thüringen begrüßen diese Empfehlung.



„Eine gesetzliche Verankerung der Natura 2000-Stationen schafft langfristig die Voraussetzung, die Lebensräume und Arten des europäischen Schutzgebietsnetzes in Thüringen zu sichern und zu entwickeln“ sagte Dr. Burkhard Vogel, Landesgeschäftsführer des BUND Thüringen. „Als Bindeglied zwischen Naturschutzakteuren und Landnutzern unterstützen die Natura 2000-Stationen die staatliche Naturschutzverwaltung.“



„Der Erfolg der Stationen zeigt sich nicht nur in den mehr als 20 Projekten, sondern vor allem in einer engen Zusammenarbeit mit Menschen vor Ort, Kommunen, Verbänden und Behörden für eine Landnutzung im Einklang mit dem Naturschutz“, ergänzt Martin Schmidt, Vorsitzender des NABU Thüringen. „Die Stationen gesetzlich abzusichern, würdigt nicht nur die bisher erbrachten Leistungen, sondern sichert dauerhaft einen kooperativen Naturschutz in Thüringen“, macht Martin Schmidt deutlich.



Die Umweltverbände appellieren an die Abgeordneten des Thüringer Landtages, den Weg zum Erhalt des Europäischen Naturerbes in Thüringen weiter zu verfolgen und hierfür zügig die gesetzliche Grundlage zu schaffen.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://natura2000-thueringen.de



