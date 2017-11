Nachhaltige Orientierung für Bauherren und Sanierer

Bauen und Renovieren ist komplexer denn je: Die sich nahezu jährlich ändernde Regulierungen und Förderprogramme sind schwer zu überblicken. Ebenso wie die wachsende Vielfalt an Baustoffen und technischen Umsetzungsmöglichkeiten. Egal, ob ein Neubau oder eine Sanierung ansteht, und erst recht, wenn man sich nicht mit Mindeststandards zufriedengeben will, sondern ökologisch optimiert bauen und künftig möglichst energieautark wohnen will hilft das vom BUND Baden-Württemberg herausgegebene Jahrbuch Ökologisch Bauen & Renovieren weiter. Es macht Eigentümer fit für die Gespräche mit Hausbank, Architekt, Energieberater und Handwerkern.



Der BUND-Ratgeber zeigt, was und wie es geht: Ausgehend von zahlreichen Hausporträts hilft das jährlich erscheinende Kompendium dem*der Leser*in, die fürs eigene Vorhaben am besten geeigneten Maßnahmen, Baustoffe und Technologien herauszufinden. Dabei werden Grundlagen und Aspekte der Suffizienz mit praktischen Tipps für alle Phasen des Bauens oder Renovierens verknüpft: von der Planung und Finanzierung über die Umsetzung bis hin zur Gestaltung im und ums Haus.



Mit im Fokus steht diesmal die „zunehmende Elektrifizierung der Gesellschaft“. Als käme der Strom wieder „aus der Steckdose“, sollen scheinbar unbegrenzt bereitstehende Erneuerbare Energiequellen stark wachsenden Stromverbrauch legitimieren: Während intensivierte Kommunikation und Digitalisierung Effizienzgewinne schon weitgehend neutralisieren, kommen Stromheizungen wieder in Mode und durch den proklamierten Umstieg auf Elektro-Mobile Millionen Stromfresser hinzu. Fazit: Auch der massive Ausbau von Stromspeichern reicht dafür nicht aus. Ohne Verkehrswende wird die Energiewende zulasten des Klimaschutzes verschleppt, weil Kohlekraftwerke länger laufen müssten.



Verständlich geschrieben und anschaulich aufbereitet, mit vielen Beispielen aus der Praxis bietet das „BUND-Jahrbuch 2018 – Ökologisch Bauen und Renovieren” einen Rund-um-Service. Durchgehende Literatur- und Internet-Verweise erleichtern die Vertiefung der sechs Themenbereiche: Grundlagen/Planung, Musterhäuser, Grün ums Haus, Gebäudehülle, Haustechnik und Innenraum-Gestaltung. „Einzigartig“ seien der umfassende Überblick zur staatlichen Förderung und die Tabellen zum Vergleich der Heizkosten für unterschiedliche Haustypen und Anlagenkonstellationen.



Weitere Informationen zum Erwerb:



Das 244 A4-Seiten umfassende Handbuch kann man ab sofort zum Preis von 8,90 Euro an größeren Kiosken, beim Bahnhofsbuchhandel und in BUND-Geschäftsstellen kaufen oder (zuzügl. 2,00 Euro Versand­kostenanteil) beim Verlag bestellen: Ziel-Marketing, Gerberstr. 5 f, 70178 Stuttgart, ­Tel. 0711/96695-0, Fax 0711/96695-20, bestellungen@ziel-marketing.de. Das komplette Jahrbuch oder einzelne Artikel sind über die Verlags-Website www.ziel-marketing.de auch als E-Paper erhältlich.

