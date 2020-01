Pressemitteilung BoxID: 782705 (Bürstner GmbH & Co. KG)

Bürstner stellt seine nächste Generation von Wohn-Vans vor

Pünktlich zum Jahresbeginn hat Bürstner die Besucher der CMT mit einem kom-plett neuentwickelten Wohn-Van überrascht. Der Campeo verbindet alle Vorteile eines Camper Van mit dem unnachahmlichen Design von Bürstner

Die internationalen Herbstmessen haben es wieder bestätigt: mehr denn je ist der Camper Van der absolute Trend in ganz Europa. Kompakt, alltagstauglich und trotz allem gut ausgestattet. Er profitiert außerdem von einem coolen und jungen Image auf sozialen Medien.



Die Besucher der CMT, der zweitgrößten Caravaning-Messe Deutschlands, werden es als erstes erfahren: Bürstner bringt frischen Wind in den Kastenwagenbereich mit seinem komplett neuentwickelten Wohn-Van: dem Campeo.



In diesem hart umkämpften Markt hat der Campeo ein gewichtiges Argument für sich: er ist ein wahrer Bürstner! Er hat alle Attribute eines echten Camper Van, profitiert aber von dem unvergleichlichen Bürstner Design-Feeling. Der Campeo wird in Kehl, dem traditionell bekannten Produktionsstandort der Marke, ausgebaut und zieht seinen Vorteil aus dieser langen Erfahrung in der Wohnmobilproduktion.



Schon von Außen setzt sich der Campeo mit seiner dynamischen Produktgrafik vom Wettbewerb ab, die in jeder der elf möglichen Außenlackierungen sehr harmonisch zusammenpasst. Das Campeo-Logo steht oben links an der Fahrerseite und bekommt durch seinen Chromakzent eine edle Note.



Optional kann der Kunde das Active-Paket auswählen: die Alufelgen und die Alu-rahmenfenster betonen den automotiven Charakter des Fahrzeuges während die Produktgrafik und das Active-Logo auf der Motorhaube dem Fahrzeug einen sportlichen Look verpassen.



Bürstner punktet besonders beim Interieur. So verwundert es nicht, dass sich beim Einsteigen sofort ein unbeschreibliches Raumgefühl entwickelt: der Dachausschnitt über dem Fahrerhaus bietet mehr Kopffreiheit und einen ergonomischen Übergang zum Wohnraum. Die hochwertige Seitenwandverkleidung unterstreicht die Innenraumkompetenz von Bürstner, ebenso wie die verschiedenen Polstervarianten Kaluna, Pacific und Amaro. Im Active-Paket bekommt das Polster eine noch modernere Stickung und rautenförmige Steppung. Gegen Aufpreis kann sich der Kunde auch für das braune Echtleder Tundra Reef entscheiden.



In der Sitzgruppe ermöglicht der Tisch mit seiner ausdrehbaren Verlängerung ein gemütliches Essen zu viert. Serienmäßig befindet sich unter dem Dachschrank eine Lichtleiste mit verschiebbaren Spots, die optional mit einer indirekten LED-Beleuchtung unterstützt werden kann (Teil des Licht-Paketes). Das serienmäßige Isofix-System sorgt für mehr Sicherheit im Alltag wie auf Reise, da Kindersitze mit einem Handgriff schnell und sicher eingebaut werden können.



Zusätzlich zu dem je nach Grundriss Quer- oder Längsheckbett kommt optional ein bequemes Schlafdach mit komfortablen Liegemaßen (200 x 135 cm) dazu. Zur Steigerung des optischen Eindrucks und der Anmutung wird der Rahmen des Schlafdaches in Wagenfarbe lackiert. Abends steigt man sorglos ins Bett mit der clever positionierten Leiter. Hier stehen erneut die Werte von Bürstner im Vordergrund: Harmonie, Ergonomie und Komfort.



Klein, aber fein: die Küche des Campeo entspricht den Wünschen aller Gourmets. Der Kompressor-Kühlschrank – ergonomisch im Eingangsbereich positioniert – bietet durch seine starke Kühlleistung ein Gefühl wie Zuhause. In allen drei Grundrissen ist er von Innen und Außen zugänglich: im C 600 und C 640 hat die Tür einen großen Öffnungswinkel, während sie im C 540 sogar zwei Scharniere hat und somit nach links und rechts geöffnet werden kann. Dazu bietet die Küche einen 2-Flammen-Kocher, Soft-Close-Schubladen und –Dachschränke sowie eine Haken-Schiene für Kochutensilien.



Seit über 60 Jahren entwickelt Bürstner clevere Badlösungen für seine Wohnmobile und Wohnwagen; logischerweise profitiert der Campeo auch von dieser jahrzehntelangen Expertise. Der durchdachte Toilettenraum bietet ein Festwaschbecken mit Wasserhahn und ausziehbarem Duschschlauch, der auch von außen nutzbar ist. Im C 600 und C 640 verschafft eine Verbreiterung im oberen Bereich ab Höhe des Waschbeckens größere Bewegungsfreiheit.



Drei Grundrisse umfassen das Angebot, die mit zahlreichen Paketen und Zubehör ergänzt werden können. Der C 540 ist mit einer Außenlänge von 5,41 m der Kompakteste von den drei. Der traditionelle C 600 (5,99 m), der für Bürstner immer sehr erfolgreich war, überzeugt mit seinem Querbett, guten Liegemaßen und vielen Stauraummöglichkeiten. Sein großer Bruder, der C 640, hat eine Außenlänge von 6,36 m und bietet ein längspositioniertes Heckbett. Die Baureihe wird für das kommende Modelljahr durch weitere Grundrisse ergänzt.



Alle drei Campeo Grundrisse sind noch bis Sonntag 19. Januar 2020 in Stuttgart zu entdecken sein. Jeden Tag von 16 bis 17 Uhr gibt es auf dem Bürstner-Messestand die „Campeo Happy Hour“ - mit Unterhaltung und tollen Preisen zu gewinnen. Kommen Sie einfach vorbei und erleben Sie den neuen Wohn-Van á la Bürstner!

