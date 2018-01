Tagestouristen und Ausflügler wollen nach Bruchsal

Das Team der Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH (BTMV) hat es gerade an seinem Stand auf der CMT in Stuttgart wieder hautnah erlebt: Goethes Feststellung „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“ wird immer populärer. Oder anders gesagt: Ausflüge und Urlaube im eigenen Land, zum Wandern, Radfahren oder Sightseeing werden immer stärker nachgefragt. „In diesem Sinne war die CMT für uns ein toller Erfolg“, sagt BTMV-Geschäftsführerin Birgit Kling, „wir hatten sehr viele ernsthafte Anfragen von Tagestouristen wie von Vereinen, die sich für Gruppenausflüge interessieren und freuen uns heute schon auf die Besucher von morgen in unserer Stadt.“



Vor allem die historischen Stadtrundgänge in der Kernstadt sowie den fünf Ortsteilen hatten es den Messebesuchern dieses Jahr angetan. Bereits am ersten Tag hatte das BTMV-Team an seinem Stand mehr Broschüren rund um die öffentlichen Führungen herausgegeben als in den vergangenen Jahren während der gesamten Messe. Aber auch das Thema Spargel stand wieder hoch im Kurs. Auch außerhalb Bruchsals interessieren sich viele Menschen für die Bruchsaler Spargelfeste. Keine Frage, dass darüber hinaus die Radwanderkarte „Tour de Spargel“ bei den Besuchern besonders gut ankam. Vom Bruchsaler Spargelschnaps ganz zu schweigen.



Auch Tourismusminister Guido Wolf und der Landtagsabgeordnete Professor Dr. Wolfgang Reinhart schauten sich gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick am Stand der BTMV und den Bruchsaler Leistungsträgern um. Beide waren von dem vielfältigen touristischen Angebot sehr begeistert. Wer weiß, vielleicht sieht man ja demnächst mal einen von ihnen in Bruchsal.

