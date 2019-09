Pressemitteilung BoxID: 766597 (BTMV Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs GmbH)

Köstlich, Erstaunlich, Vergnüglich - ein naturnaher Ausflug durch Bruchsal mit Maic Lindenfelser

Öffentliche Stadtführung am 22. September 2019

Bruchsal hat einige zu bieten und vor allem zu Fuß gibt es hier vieles zu entdecken – sowohl für Einheimische als auch für Zugezogene und Besucher. Stadtführer Maic Lindenfelser, erklärter Ur-Bruchsaler, lädt Sie auf einen Streifzug durch die Stadt ein und bietet auf seinem Rundgang ganz besondere Ansichten, private Einblicke und wiederentdeckte Genüsse in der Bruchsaler Kernstadt. Es erwarten Sie viele Anekdoten aus der Heimat, aber auch Überraschendes aus der Natur sowie einige kulinarische Kostproben, die zu unserer Region passen, welche Sie aber nicht erwarten würden. Was das genau bedeutet? Lassen Sie sich überraschen! Los geht’s mit der circa zweistündigen Tour am 22. September um 16:00 Uhr an der Touristinformation. Die Teilnehmergebühr beträgt 5 Euro pro Person und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Nähere Informationen: Touristinformation Bruchsal, Am Alten Schloss 22, 76646 Bruchsal, Telefon 07251 50594-61, E-Mail: touristinformation@btmv.de

