Mit British Airways den Weihnachtszauber von London erleben

Das Touristenmagnet London bietet in der Vorweihnachtszeit ein besonders atmosphärisches Erlebnis: Ein Meer an bunten Lichtern taucht die Metropole in einen festlichen Glanz, liebevoll geschmückte Schaufenster laden zum Verweilen ein und überall werden weihnachtliche Leckereien angeboten.



„Weihnachten ist eine wunderbare Zeit und es gibt keinen besseren Ort, um die festliche Jahreszeit zu feiern, als London. Die Stadt ist geschichtsträchtig und hat sich Weihnachtsbräuche aus der ganzen Welt zu eigen gemacht, um das ultimative Winterwunderland zu erschaffen. Mit dem Start des Winterflugplans von British Airways war es noch nie so einfach, in die britische Hauptstadt zu reisen“, sagt Jörg Tünsmeyer, Head of Sales, British Airways.



Anlässlich des neuen Winterflugplans hat British Airways eine Liste weihnachtlicher Sehenswürdigkeiten für Gross und Klein zusammengestellt:



Winter Wonderland mitten im Herzen Londons geniessen: Eine besonders winterliche Stimmung kommt im Hyde Park auf, wenn der grösste Stadtpark der britischen Hauptstadt sich mit einer Eisskulpturen-Landschaft und zahlreichen Weihnachtsmärkten in ein Winterwunderland verwandelt. Besucher können auf einer Outdoor-Eislaufbahn Pirouetten drehen, akrobatische Darbietungen in einem Zirkus bewundern sowie an vielen Marktständen kleine Weihnachtsgeschenke besorgen und weihnachtliche Leckereien schlemmen.



Weihnachtlichen Afternoon Tea trinken: Der typische britische „Afternoon Tea“ ist bei einem Aufenthalt in London ein absolutes Muss. Viele der besten Hotels der Stadt bieten in der Weihnachtszeit eine spezielle, auf diese Jahreszeit abgestimmte Menükarte an. Eines dieser Hotels, das One Aldwych in Covent Garden, serviert beispielsweise seinen Gästen einen weihnachtlichen Nachmittagstee mit Lebkuchen, Orangenschokolade am Stiel und Zimt- oder Maronenbrioche.



Mehr Informationen unter: www.onealdwych.com/food-drink/christmas/festive-afternoon-tea.



Shoppingbummel und Eislaufen am Somerset House: Wie jedes Jahr eröffnet das Somerset House eine Outdoor-Eislaufbahn im Innenhof des imposanten Gebäudes. Durch die Partnerschaft mit dem bekannten Einkaufszentrum Fortnum & Mason können Gäste nach dem Eislaufen direkt Geschenke und weihnachtliche Leckereien auf der Fortnum’s Christmas Arcade besorgen und sich in der Fortnum‘s Lodge bei winterlichen Speisen und Getränken wieder aufwärmen.



Mehr Informationen unter: www.somersethouse.org.uk/whats-on/skate-somerset-house.



Das schneebedeckte Hogwarts bezaubert: Von November bis Januar können Filmliebhaber und Harry Potter-Fans mit der Warner Bros. Studio Tour London hinter die Kulissen des Filmsets des beliebten Zauberers schauen. Das detailgetreue Set von Schloss Hogwarts ist in eine dichte Schneedecke gehüllt und die grosse Halle feierlich mit Weihnachtsbäumen geschmückt.



Mehr Informationen unter: www.wbstudiotour.co.uk/hogwarts-in-the-snow.



Weihnachtsmelodien in der Grossstadt: In der Weihnachtssaison finden über ganz London verteilt verschiedene musikalische Darbietungen statt. Für eine etwas ausgelassenere Stimmung und lockeres Mitsingen empfehlen sich die Weihnachtskonzerte auf dem Trafalgar Square unter Londons grösstem Weihnachtsbaum. Der Baum wird mit 500 weissen Lichtern geschmückt und dient als Kulisse für viele Chöre, die von Dezember bis Anfang Januar Spenden für wohltätige Zwecke sammeln.



Mehr Informationen unter: www.visitlondon.com/tag/christmas-carols-and-concerts.

British Airways

In der Schweiz fliegt British Airways drei Flughäfen an: Zürich, Basel und Genf. Die Fluggesellschaft bietet zurzeit wöchentlich 216 Abflüge von der Schweiz aus nach London und die gleiche Zahl an Rückflügen von London aus in die Schweiz.



British Airways ist mit derzeit rund 282 Flugzeugen die grösste Fluggesellschaft Grossbritanniens und eine der bedeutendsten Airlines im Markt. Die Premium Airline fliegt 213 Destinationen an, 110 in Grossbritannien, 114 in Europa und weiter 89 weltweit. Gemeinsam mit ihren Partnern American Airlines, Iberia und Finnair bildet sie eines der grössten internationalen Streckennetze im Linienflugverkehr und ermöglicht Reisenden aus Europa zu über 200 Destinationen in den USA zu fliegen. Das Terminal 3 in London Heathrow bietet Reisenden zwei British Airways Lounges, die Galleries Club Lounge und die Galleries First Lounge, und ist Ausgangspunkt für Flüge nach Vancouver, Phoenix, Las Vegas und weiteren Überseedestinationen. Durch das London Heathrow Terminal 5 bietet British Airways seinen Kunden Zugang zum globalen Netzwerk der Airline.



British Airways investiert in neue Fluggeräte. 2016 durfte die Airline 11 neue 787-9, die mit der neuen Generation der First-Kabinen ausgestatteten sind, in die Flotte aufnehmen sowie zwei neue A380. Die Flotte der Airline verfügt nun über 16 787-9 und 12 A380. Bis 2018 werden 18 A350 die Flotte weiter erweitern.



Im September 2015 verlieh das Magazin "Business Traveltip" British Airways den "Swiss Business Travel Award" als beste Airline für Geschäftsreisen in der Kategorie Kurzstrecke. Weitere Informationen sind unter ba.com abrufbar.





