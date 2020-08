Pressemitteilung BoxID: 812613 (Braunschweigische Landessparkasse (BLSK))

BMW geht nach Wolfenbüttel

Kunde gewinnt in Sparkassen-Lotterie Sparen+Gewinnen

„Der Wagen steht Ihnen hervorragend“ freut sich Viviane Kleine von der Braunschweigischen Landessparkasse in Wolfenbüttel als sie den nagelneuen BMW 118i an Friedrich Ehrenpfordt überreicht. Der rüstige Rentner ist gemeinsam mit Ehefrau Renate, den beiden Söhnen und einem Enkel in die S-Welt der BLSK am Holzmarkt gekommen, um seinen Gewinn abzuholen. „Eigentlich habe ich den Gewinn ja meiner Frau zu verdanken“ berichtet der glückliche Gewinner „sie hat Vollmacht für mein Konto und hat fünf Lose für die Lotterie Sparen+Gewinnen gekauft.“ Seit 1982 spielen die beiden regelmäßig in der Lotterie. Bisher gab es kleinere Bargeldgewinne, mal 5 Euro, mal 20 Euro. Auf die Frage, welche Pläne er mit dem Gewinn habe erklärt Friedrich Ehrenpfordt: „Jetzt geht die erste Fahrt erstmal nach Hause. Mein Sohn hat ein Kennzeichen für fünf Tage besorgt und da werde ich den Wegen erstmal ordentlich prüfen. Dann sehen wir weiter.“



Werner Schilli, stv. Vorstandsvorsitzender der Braunschweigischen Landessparkasse, gratulierte dem Gewinner ebenfalls und bedankte sich, dass dieser seit nunmehr 60 Jahren der BLSK und ihren Vorgängerinstituten die Treue hält. Knapp 40 Jahre nehmen seine Ehefrau und er bereits an der Lotterie Sparen+Gewinnen teil. Auf die Frage, ob die Lose weitergespielt werden, antwortete das Ehepaar Ehrenpfordt mit einem energischen „aber selbstverständlich“.



Schilli bekräftigt noch einmal: „Die Lotterie Sparen+Gewinnen erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Kein Wunder, die Kombination als Sparen, Gewinnen und Gutes tun ist einzigartig.“ Auch in diesem Jahr haben alle, die ein Los für 5 Euro gekauft haben, die Chance bei 12 Monats- und 3 Sonderauslosungen Gewinne im Gesamtwert von ca. 13 Mio. Euro abzuräumen. Jeden Monat gibt es Geldpreise bis zu 50.000 Euro zu gewinnen und in den Sonderauslosungen werden regelmäßig hochwertige PKW oder ähnlich attraktive Preise verlost.



Alle Informationen zur Lotterie gibt es hier: https://www.svn.de/sparen-und-gewinnen/

