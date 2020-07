Pressemitteilung BoxID: 806938 (Botanischer Garten München-Nymphenburg)

"Wir treiben es bunt" - Färbepflanzen im Botanischen Garten

Führung mit Frau Dr. Kathrin Kurbasik, Sonntag, 19. Juli 2020, 10:00 Uhr

Wir freuen uns nach langer Zeit, wieder eine Führung ankündigen zu können, wenn auch mit einer begrenzten Teilnehmerzahl. Frau Dr. Kurbasik wird im Freiland des Gartens unter dem Motto „Wir treiben es bunt" Pflanzen vorstellen, die zum Färben verwendet werden können. Die Führung, an der neun Personen teilnehmen können, wird sich vor allem den Färbepflanzen im Nutzpflanzenrevier widmen. Wer sich einen Platz bei dieser interessanten Führung sichern möchte, wird gebeten, sich bei der Gartenverwaltung per E-Mail unter gartenverwaltung@snsb.de oder telefonisch unter 089/ 17861-310 anzumelden. Die Teilnahme an der Führung kostet € 5 pro Person, zudem muss zwingend das Formular zur Einwilligung der Kontaktverfolgung ausgefüllt werden. Es gelten ferner die üblichen „Corona-Verhaltensregeln; ein dauerhaftes Tragen des Mundnasenschutzes ist im Freigelände des Botanischen Gartens nicht Vorschrift.



Teilnahmeentgelt: € 5 pro Person, bei Frau Kurbasik zu entrichten;

Teilnehmerzahl: begrenzt auf 9 Personen.

Anmeldung: bitte bis spätestens 16.07.2020, 12 Uhr unter Telefon 089 17861-310

oder per E-Mail an gartenverwaltung@snsb.de

Vergabe eventuell noch freier Plätze am Veranstaltungstag durch Frau Kurbasik

Bitte mitbringen: Mund-Nasen-Schutz

und Stift zum Ausfüllen des Formulars zur Einwilligung der Kontaktverfolgung

Treffpunkt: vor dem Gewächshauseingang



Hinweis auf die nächste Führung mit Frau Dr. Kurbasik:



Sonntag, 26. Juli 2020, 10:00 Uhr

„Es lebe der Sport" - Sportgeräte von früher und heute mit pflanzlicher Herkunft

Teilnahmeentgelt: € 5 pro Person

Teilnehmerzahl begrenzt auf 9 Personen

Anmeldung: bis spätestens 16.07.2020, 12 Uhr unter Telefon 089 17861-310

oder per E-Mail an gartenverwaltung@snsb.de



Allgemeine Informationen:



Geöffnet ist derzeit nur das Freiland des Botanischen Gartens, die Gewächshäuser sind geschlossen.



Öffnungszeit: Täglich 10.00 – 18.00 Uhr, letzter Einlass 17.30 Uhr.



Eingang: nur über die Hauptkasse, Menzinger Straße 65

Südkasse (Durchgang zum Schlosspark Nymphenburg) geschlossen.



Ausgang: nur über das Westtor an der Menzinger Straße

(etwa 140 m stadtauswärts vom Haupteingang gelegen).



Tageskarten – (begrenzte Besucherzahl)

Bargeldlos mit Zutritt zum gewünschten Termin über München Ticket online buchen,

Preis einschließlich Vorverkaufsgebühr regulär € 7, 20, ermäßigt € 5,50.



Restkarten gegen Barzahlung und ggf. mit Warteschlange an der Kasse des Botanischen Gartens

Preis regulär € 5,50, ermäßigt € 4,00.



Jahreskarten (Gültigkeit 365 Tage) Preis regulär € 48,00 Euro, ermäßigt € 32,00

an der Hauptkasse, nur Barzahlung möglich oder bargeldloses Erwerben eines Gutscheins (Postversand) über die Gartenverwaltung gartenverwaltung@snsb.de



Keine Null-Tickets erforderlich: Besitzer/innen von Jahreskarten, Mitgliedskarten des Förderkreises Gesellschaft der Freunde des Botanischen Gartens München e. V., Kinder und Jugendliche, Personenkreise mit freier Eintrittsberechtigung müssen nicht vorbuchen oder sich anmelden.



Maskenpflicht: an der Kasse und in den Toiletten (geöffnet ist nur die Freilandtoilette) sowie im Café.



Café: Das Café ist geöffnet (Südterrasse und Innenraum)



Eingangsgebäude mit Shop, Schließfächern, Toiletten: geschlossen

