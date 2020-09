Bei den gestern (Donnerstag) vorgenommenen planmäßigen Corona-Tests der Spieler und des Trainer- und Betreuerteams von Borussia Mönchengladbach ist Abwehrspieler Jordan Louis Beyer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Beyer, der beim vorherigen Test im Laufe der Woche wie alle anderen getesteten Personen noch negativ getestet worden war, gehörte bei den ersten beiden Pflichtspielen der Saison verletzungsbedingt nicht zum 20er-Kader, er befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt muss kein weiterer Spieler und kein Mitglied des Trainer- und Betreuerstabs in Quarantäne gehen. Das morgige Bundesligaspiel gegen Union Berlin ist in keiner Weise betroffen.

(lifePR) (