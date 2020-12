Borussia Mönchengladbach und MAN Truck & Bus unterstützen "Wir für MG - Obdachlosenhilfe Mönchengladbach e.V." mit einem MAN TGE. Der Transporter wird als Kältebus in und um Mönchengladbach eingesetzt und versorgt so obdachlose Menschen während der kalten Wintermonate mit warmen Mahlzeiten, Heißgetränken sowie Decken und anderen Hilfsgütern.



"Durch den neuerlichen Lockdown stehen wir vor einer noch größeren logistischen Herausforderung, die bedürftigen Menschen zu erreichen, weil die stationäre Versorgung nicht mehr gestattet ist. Daher kommt das zusätzliche Fahrzeug wie gerufen", erklärt Tina Richter von "Wir für MG - Obdachlosenhilfe Mönchengladbach e.V."



"Wir sind dankbar für die vielen Organisationen, die sich wie "Wir für MG" um die Menschen auf der Straße und viele andere bedürftige Gruppen kümmern und hoffen durch diese in Kooperation mit unserem Partner MAN entstandene Maßnahme, einen Beitrag zur Unterstützung vor Ort leisten zu können", sagt Markus Frieben, Bereichsleiter CSR von Borussia Mönchengladbach.



Bereits seit 2012 engagiert sich MAN Truck & Bus für die Nachwuchsförderung des Bundesliga-Clubs Borussia Mönchengladbach. Um die jungen Spieler von zu Hause abzuholen und für Fahrten zu Trainingslagern, stellt der Nutzfahrzeughersteller dem Verein MAN TGE als Minibusse zur Verfügung.



Aufgrund der aktuellen Restriktionen hinsichtlich der Corona-Pandemie können die Jugendmannschaften der Fohlen aktuell weder spielen noch trainieren. Deshalb wurde nun kurzerhand ein MAN TGE Minibus aus dem Bestand der Borussia zu einem Kältebus für die Obdachlosenhilfe umfunktioniert. Hierfür wurden die Sitzbänke ausgebaut und der Transporter mit dem Schriftzug "Für diese Stadt, für diese Fans, für diesen Verein" foliert.



Zusätzlich spendet MAN Truck & Bus insgesamt 200 dringend benötigte Pakete bestehend aus Mützen, Schals und Handschuhen an die Bedürftigen.



"Der Kältebus in Mönchengladbach ist eine wertvolle Institution, um obdachlosen Menschen gerade jetzt in der kalten Jahreszeit zu helfen. Wir freuen uns darum ganz besonders, dass wir gemeinsam mit der Borussia hier eine unkomplizierte Lösung anbieten konnten, um dieses Hilfsprojekt möglichst schnell und auch effizient unterstützen zu können.", erläutert Christoph Huber, Vorsitzender der Geschäftsführung der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH.

