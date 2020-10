Die erst gestern kommunizierte SingPong-Aktion in Waltrop ist abgesagt.



Grund ist eine bestätigte Covid-19-Diagnose eines Schülers der 10. Klasse in der Gesamtschule Waltrop. SingPong hätte am kommenden Montag, den 5. Oktober in der Gesamtschule stattfinden sollen. Bitte berücksichtigen Sie das bei der Planung Ihrer Teams für diesen Tag. Sollte es einen Nachholtermin zu einem späteren Zeitpunkt geben, werden wir Sie darüber informieren.

