Behindertensport: 1. Rollstuhl-Bundesliga

Borussia Düsseldorf heißt der alte und neue Deutsche Meister im Rollstuhl-Tischtennis! Nach 2016 und 2017 gelang der Borussia nun der dritte Triumph in Folge und damit der Hattrick. Thomas Schmidberger, Valentin Baus und Sandra Mikolaschek krönen mit dem Titelgewinn eine erneut überragende Saison und bestätigen gleichzeitig ihre derzeitige Ausnahmestellung in Deutschland.



Das Trio ging als Tabellenführer in den letzten Spieltag in Kornwestheim und sicherte sich mit vier weiteren Erfolgen hochverdient die Deutsche Meisterschaft 2018. Auch in den zwei kniffligen Partien gegen den gastgebenden Liga-Dritten und Vizemeister Koblenz behielten die Borussen am Ende jeweils deutlich mit 4:1 die Oberhand. Vor allem ist der Sieg gegen Koblenz hervorzuheben, trafen doch beide, bis dahin nur durch zwei Punkte in der Tabelle getrennte Teams im allerletzten Saisonspiel aufeinander, in dem die Entscheidung um den Titel zugunsten der Düsseldorfer fiel.



Mit spielerischer Klasse, Leidenschaft und einem unbändigen Siegeswillen ausgestattet, wollten die Landeshauptstädter unbedingt den Meisterschafts-Hattrick schaffen. Und das gelang Thomas Schmidberger, Valentin Baus und Sandra Mikolaschek eindrucksvoll. Das Trio war auf den Punkt topfit und ging konzentriert zu Werke, um den Traum Realität werden zu lassen. Unterstützt, betreut und gecoacht wurde die Mannschaft auf dem Weg zum Titelgewinn von Borussia-Geschäftsführer Jo Pörsch und Mitarbeiter Lukas Ziemann.



2012 in der Regionalliga gestartet, schaffte Düsseldorf sofort den Aufstieg in Liga zwei und setzte mit einem Durchmarsch in die 1. Bundesliga seinen Siegeszug fort. In der ersten Saison im Oberhaus schafften Schmidberger und Mikolaschek auf Anhieb Platz 3, seit 2016 ziert der Schriftzug "Borussia Düsseldorf" nun den Meisterpokal.



Stimmen zum Meistertitel:



Jo Pörsch, Geschäftsführer:



"Ein toller Sieg zum Abschluss gegen Koblenz und eine große Dominanz, die das Team an den Tag gelegt hat. Gratulation an Tom, Valentin und Sandra, sie haben den Titel absolut verdient."



Sandra Mikolaschek:



"Es ist natürlich super, zum dritten Mal den Titel zu gewinnen, obwohl das mit Tom und Valle natürlich auch nicht ganz so schwer ist (lacht). Das Niveau war sehr hoch diese Saison, auch weil sich einige Teams noch verstärkt hatten. Daher war es am Ende nochmal für alle spannend."



Thomas Schmidberger:



"Es war eine tolle Saison mit Höhen und Tiefen, aber natürlich mehr Höhen. Am Ende des langen Tages hier in Kornwestheim sind wir froh, dass wir noch einmal unsere beste Leistung abrufen konnten. Das genießen wir heute Abend und werden sicherlich noch etwas feiern."



Valentin Baus:



"Es ist sehr schön, dass wir den Pokal in Düsseldorf behalten können. Es war eine sehr gute Saison, vor allem mit Tom, der kein Spiel verloren hat. Respekt dafür. Ich hoffe, dass wir nächste Saison wieder genauso angreifen können."



Alle Ergebnisse und die Abschlusstabelle der 1. Bundesliga im Rollstuhl-Tischtennis finden Sie (in Kürze) unter



http://drs.tischtennislive.de/?L1=Ergebnisse&L2=TTStaffeln&L2P=9605.



Der 4. Spieltag (aus Borussia-Sicht) im Überblick:



Borussia – SV Salamander Kornwestheim 4:1



Borussia – BSG Duisburg 4:1



Borussia – BSG Duisburg 2 5:0



Borussia – RSG Koblenz 4:1



Deutscher Meister im Rollstuhl-Tischtennis 2018: Borussia Düsseldorf (28:0 Punkte).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren