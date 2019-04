Pressemitteilung BoxID: 748430 (Boerse Stuttgart GmbH)

Börse Stuttgart startet neue Seminarreihe für Privatanleger

Einführungsseminar und sechs Webinare von 23. April bis 26. Juni 2019 / Spezieller Termin zu Kryptowährungen

Die Börse Stuttgart setzt ihre erfolgreichen Seminare für Privatanleger fort. An sieben Abenden erfahren interessierte Anleger von den Experten der Börse Stuttgart alles Wissenswerte über die verschiedenen Wertpapierarten und den Börsenhandel. Den Anfang macht am Dienstag, 23. April 2019 ein Präsenzseminar in der Börse Stuttgart, das in das 1x1 der Börse einführt. Die einzelnen Anlageklassen werden dann bis 26. Juni an sechs Doppelterminen in Webinaren vorgestellt – von Aktien, Anleihen und Fonds/ETFs über Zertifikate und Optionsscheine bis hin zu Kryptowährungen. Hier können sich Anleger online umfassend informieren, um ihrem eigenen Risikoprofil entsprechend die passenden Investmententscheidungen zu treffen.



Das Präsenzseminar an der Börse Stuttgart und die Webinare beginnen jeweils um 18 Uhr und sind einzeln buchbar. Die Teilnahmegebühr am Einführungsabend beträgt 30 Euro. Für Mitglieder des Anlegerclubs der Börse Stuttgart sowie für Schüler und Studenten reduziert sich der Betrag auf 10 Euro. Zum Austausch gibt es einen Imbiss in der Pause des Seminars. Die Teilnahmegebühr für die Webinare beträgt jeweils 20 Euro. Mitglieder des Anlegerclubs der Börse Stuttgart zahlen nur 10 Euro.



Weitere Informationen und Anmeldung zu den Börsenseminaren unter

https://www.boerse-stuttgart.de/boersenseminare

