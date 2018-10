Wilson Chebet und Betsy Saina komplettieren starkes Frankfurter Elitefeld

04.10.18

Zwei Weltklasseläufer komplettieren das Starterfeld des Mainova Frankfurt Marathon: Wilson Chebet und Betsy Saina werden am 28. Oktober beim Traditionsrennen starten.



Einmal mehr wird am Main am letzten Oktober-Sonntag ein hochkarätiges Feld an den Start gehen. Bei den Männern sind gleich ein Dutzend Läufer dabei, die Bestzeiten von unter 2:10 Stunden aufweisen. Für das Frauen-Eliterennen wurden zehn Athletinnen verpflichtet, die bereits unter 2:25 gelaufen sind.



Wilson Chebet ist nunmehr mit einer Bestzeit von 2:05:27 der schnellste Läufer im Feld, nachdem der Äthiopier Guye Adola aufgrund gesundheitlicher Probleme passen musste. Der 33-jährige Kenianer will sich nach einer schwächeren Phase auf der schnellen Frankfurter Strecke zurückmelden. Dreimal hintereinander, von 2011 bis 2013, hatte Chebet den Amsterdam-Marathon gewonnen. Mit Kelkile Gezahegn ist ein weiterer Athlet im Rennen, der bereits unter 2:06 Stunden gelaufen ist. Der Äthiopier, der im vergangenen Jahr in Frankfurt Platz zwei belegt hatte, hat eine Bestzeit von 2:05:56.



Mit der Marathon-Weltmeisterin von 2015, Mare Dibaba, wird am 28. Oktober erstmals in der Geschichte des Mainova Frankfurt Marathon eine Läuferin an den Start gehen, die bereits die 2:20-Stunden-Barriere durchbrochen hat. Die Äthiopierin, die am vergangenen Sonntag beim Halbmarathon in Glasgow gute Form zeigte und das Rennen in 69:15 Minuten gewann, weist eine Bestzeit von 2:19:52 auf.



Während eine Gruppe von äthiopischen Weltklasseläuferinnen mit Bestzeiten von unter 2:22 Stunden favorisiert sind, will auch Betsy Saina ganz vorne mitlaufen. Die 30-jährige Kenianerin ist die Olympia-Fünfte von Rio 2016 über 10.000 m. In diesem Frühjahr schaffte sie den Durchbruch über die Marathondistanz: Im April gewann Betsy Saina in Paris mit 2:22:56. Ihr Ziel ist es nunmehr, eine Zeit von unter 2:20 Stunden zu erreichen. Bei guten Wetterbedingungen dürfte zumindest der Streckenrekord von 2:21:01 Stunden in Reichweite sein. Diesen hält die Äthiopierin Meselech Melkamu.



Ausgewählte Eliteläufer mit Bestzeiten:



Männer:

Wilson Chebet KEN 2:05:27

Kelkile Gezahegn ETH 2:05:56

Gilbert Yegon KEN 2:06:18

Martin Kosgey KEN 2:07:22

Arne Gabius GER 2:08:33

Bira Seboka ETH 2:08:51

Weldon Kirui KEN 2:09:06

Hiroyuki Yamamoto JPN 2:09:12

Tsedat Abeye Ayana ETH 2:09:26

Tadashi Isshiki JPN 2:09:43

Akinobou Murasawa JPN 2:09:47

Amos Mitei KEN 2:09:56

Vincent Yator KEN 2:10:38

Alex Kibet KEN Debüt

Asefa Tefera ETH Debüt

Kenneth Keter KEN Debüt



Frauen:

Mare Dibaba ETH 2:19:52

Haftamnesh Tesfay ETH 2:20:13

Dera Dida ETH 2:21:45

Meskerem Assefa ETH 2:21:45

Betsy Saina KEN 2:22:56

Valentine Kipketer KEN 2:23:02

Abebech Afework ETH 2:23:33

Nancy Kiprop KEN 2:24:18

Belaynesh Oljira ETH 2:24:21

Reia Iwade JPN 2:24:38

Bedatu Hirpa Badane ETH 2:25:50

Janet Rono KEN 2:26:03

Sara Hall USA 2:26:20

Gladys Tejeda PER 2:28:12

Katharina Heinig GER 2:28:34

Sylvia Medugu KEN 2:29:09

Lindsay Flanagan USA 2:29:28

