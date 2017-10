Frankfurt atmet schon am Samstag Marathonluft pur

Schon am Tag vor dem Rennen atmet Frankfurt rund um das Messegelände Marathonluft pur. Shopper zieht es auf die Marathonmall, Warmläufer zum Brezellauf powered by interAir, Familien zum Struwwelpeter-Lauf powered by Schneider Electric, Gläubige zum Marathon-Gottesdienst und fast jeden für kurz oder lang auf die Fattoria La Vialla – Toscana Pasta Party.



„Tausende Läufer und Interessierte sind schon am Samstag im Marathonfieber. Jedermann ist eingeladen, sich bei dem dichten Programm unserer vielen Veranstaltungen mehr als nur in Schwung zu bringen für den Marathontag“, sagt Renndirektor Jo Schindler.



Den neuesten Trends auf die Spur kommen? Sich vielleicht ein günstiges Auslaufmodell schnappen? Oder sich nur mal umschauen und inspirieren lassen? Auf der Marathonmall wird man fündig. Die Sportartikelmesse im Rahmen des Mainova Frankfurt Marathon findet vom 27. bis 29. Oktober auf dem Messegelände in Halle 1, Ebene 2 statt und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Auch in diesem Jahr werden wieder 45.000 Besucher erwartet, die bei 100 Ausstellern alles finden, was das Sportlerherz begehrt - Schuh-Marken, innovative Sportbekleidung und –equipment, Nahrungsergänzung, Sportmedizin und Aktivtourismus.



Auf der ASICS-Bühne wird ein spannendes Rahmenprogramm mit Interviews und zahlreichen Expertentipps geboten. Auch Triathlon-Star Jan Frodeno wird wieder erwartet und sich den zahlreichen Autogrammjägern stellen. Marathon-Sponsor Generali baut einen Parcours, bei dem es drei sportliche Übungen zu bewältigen gilt – zu gewinnen sind kleine und große Fanpakete.



Kaum jemand, der beim Anblick der Kinder beim Struwwelpeterlauf powered by Schneider Electric nicht die (Handy-)Kamera zückt. Es sind jedes Jahr Bilder mit Erinnerungswert, wenn die Jüngsten losflitzen. Immer samstags gehört den jüngsten Teilnehmern des Mainova Frankfurt Marathon die große Bühne. Auch in diesem Jahr werden sich wieder Hunderte Kinder der Jahrgänge 2008 bis 2012 in ihren gesponserten Laufshirts auf die 420 Meter lange Strecke machen – und kurz darauf, von den Zuschauern lautstark gefeiert, in die Festhalle einlaufen. Die für alle Kinder kostenlosen Rennen beginnen, nach Jahrgängen getrennt, von 11.30 Uhr an. Der Start liegt auf dem Messegelände neben dem Gebäude „Forum“.



Ein Klassiker im Rahmenprogramm des ältesten deutschen Stadtmarathons ist der Brezellauf powered by interAir. Schon mal gemeinsam mit der Marathon-Legende Herbert Steffny und der deutschen Marathon-Rekordhalterin Irina Mikitenko einen lockeren Lauf am Morgen absolviert? Nein? Am Samstagmorgen um 10 Uhr (Start: Messe-Eingang City) gibt es kostenlos die Gelegenheit dazu. Der Brezellauf ist das Warm-up, das Vorspiel, die Ouvertüre für das Marathonwochenende in Frankfurt. Da wird im Laufschritt weniger gehetzt, sondern mehr geplaudert und sich auf den abgesperrten Straßen in der City eingestimmt auf den Mainova Frankfurt Marathon am Sonntag. Für viele ist der traditionsreiche 5-Kilometer-Lauf längst Kult. In dem Frankfurter Lauf-Feeling inbegriffen ist seit jeher im Ziel die Verköstigung mit Apfelschorle und backfrischen Brezeln. Für die ersten 1000 Läufer des Brezellaufs im Ziel gibt es zudem eine schöne Erinnerungsmedaille.



Vor dem Marathon sollst Du Kohlenhydrate zu Dir nehmen. Bei der Fattoria La Vialla – Toscana Pasta Party wird das Schlemmen in der Festhalle noch versüßt durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Von 13.30 bis 19 Uhr gibt es neben Filmbeiträgen, Live- Musik und Showauftritten auch Interviews mit Topathleten wie Arne Gabius und Katharina Heinig. Moderator Kai Völker bringt die Läufer sowie deren Freunde und Angehörige in Stimmung. Die Nudel- und Soßenproduktion aus ökologischem Anbau von der Fattoria La Vialla spart übrigens CO2 im Vergleich zu konventionell hergestellten Produkten. Jede Portion Nudeln mit Soße der Fattoria La Vialla verbraucht 430 Gramm weniger CO2 als das vergleichbare Produkt eines konventionellen Herstellers. Und hilft dem Mainova Frankfurt Marathon in seinem Bestreben, in jedem Jahr ein bisschen grüner zu werden.



Marathon auf den Spuren des Apostels Paulus? Aber ja. 4000 Kilometer hat Paulus auf seinen Reisen überwiegend zu Fuß zurückgelegt und dabei allerlei Widrigkeiten überwunden. Immer wieder macht er sich auf den Weg, denn er vertraut auf Gottes Zusage: Gerade in unserer Schwäche wirkt Gottes Kraft. Mit diesem am Rennwochenende so passenden Satz wollen die Organisatoren des Marathon-Gottesdienstes die Läuferinnen und Läufer ermutigen und laden dafür herzlich ein zum: Marathon-Gottesdienst am Samstag um 18 Uhr im Blauen Saal im ersten Stock der Festhalle. Die Predigt hält der evangelische Pfarrer Tony Jung-Hankel. Die Liturgie wird wieder ökumenisch sein.

