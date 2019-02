Wie die Großen

05.02.19

Sie sind robust und bestens auf die Größe von Kindergarten- und Schulkindern abgestimmt: die neuen, höhenreduzierten Blanco Besteck- und Tablettwagen BT 400 Kids sowie die neuen Blanco Servierwagen Kids. Beide ermöglichen kleinen Gästen das eigenständige Bedienen und damit das Üben von Selbständigkeit.



Der Blanco Besteck- und Tablettwagen BT 400 Kids hält oben Bestecke und Servietten, unten Tabletts bereit. Mit einer Gesamthöhe von 1060 mm ist er optimal auf die Module der Speisenausgabelinie Basic Line Kids abgestimmt.



Auch mit den Blanco Servierwagen Kids wird die Kindergarten- und Schulverpflegung ein Leichtes. Eingerollte Kanten schützen die Kleinen vor Verletzungen. Alle Flächen der insgesamt 800 mm hohen Wagen sind für sie leicht erreichbar.



Die Blanco Servierwagen Kids gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und mit Verkleidung in 14 verschiedenen Farben, passend zur Speisenausgabe Basic Line. So entsteht ein stimmiges Ambiente und Mitmachen macht Spaß.

(lifePR) (