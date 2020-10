Für den fairen Umgang mit ihren Versicherten und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ist die VIACTIV Krankenkasse erneut mit dem Deutschen-Fairness-Preis ausgezeichnet worden.



Preis-Leistungs-Verhältnis“ - Rang 1, „Zuverlässigkeit“ - Rang 1, Transparenz - Rang 2: Mit diesem hervorragenden Ergebnis bestätigt die VIACTIV Krankenkasse ihre Spitzenposition in der Kategorie Gesetzliche Krankenversicherer. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv haben heute den Deutschen Fairness-Preis 2020 an Unternehmen aus 57 Sparten verliehen. Über 55.000 befragte Kunden haben sich im Rahmen einer Onlinebefragung für ihren Fairnesssieger entschieden. Die Verbraucher bewerteten insgesamt 792 Anbieter. Der ntv Ratgeber – Test präsentiert heute um 18:35 Uhr weitere Details.



„Was sämtliche Preisträger kennzeichnet, ist ihr beispielhaftes Verhalten dem Kunden gegenüber, womit sie in ihrer Branche Maßstäbe setzen“, sagt Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.



Versicherte bestätigen: Engagement ist spitze



Die VIACTIV Krankenkasse ist erneut spitze, wenn es um die transparente und verständliche Ausgestaltung und Vermittlung von Preisen und Vertragsleistungen geht. Auch für ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ihre Zuverlässigkeit erhält die bundesweit aufgestellte Krankenkasse Bestnoten von ihren Versicherten.



„Mit dem ersten Platz haben die Versicherten unseren Einsatz für exzellente und empathische Beratung, ehrlichen Service und transparentes Handeln wieder einmal gewürdigt“, erklärt Reinhard Brücker, Vorstandsvorsitzender der VIACTIV. „Das sehen wir als Verpflichtung, die bei uns versicherten Menschen auch künftig bestmöglich zu betreuen. Deshalb stärken wir unser Leistungsangebot, indem wir stetig an innovativen Angeboten arbeiten.“



Leistung weiter ausgebaut



Zusätzlich angetrieben durch die Corona-Pandemie hat die VIACTIV Krankenkasse ihre Serviceangebote gerade im Online-Bereich verfeinert. „Bei uns lohnt ein Blick auf die Extras“, weiß Tom Fröhlich, Geschäftsbereichsleiter Markt. „Als Kasse bieten wir unseren Mitgliedern viele Kurse kostenlos an oder bezuschussen die Teilnahme, etwa an Online-Gesundheitskursen zur Bewegung, Entspannung oder Ernährung.“ Auch hier glänzt die VIACTIV mit dem höchsten Präventionsbudget und zahlt für Kurse pro Jahr 550 Euro. Seit Anfang Oktober gibt es bei der VIACTIV Videokurse zur Geburtsvorbereitung und zum Stillen. Als neuestes Highlight bietet die VIACTIV das YOUMECO Sport-Mentalcoaching mit Fußball-Weltmeister Thomas Müller. Das „Rücken Fit und gesund“-Programm ist exklusiv für Versicherte der VIACTIV.



„Entscheidend ist, wie Versicherte unsere Leistungen annehmen. Dazu gehören nicht nur überzeugende Angebote, sondern die persönliche Ansprache. Wir sind stolz, dass uns das immer wieder gelingt.“, so Fröhlich.

