Eure Stimmen zählen: Wählt BIOVEGAN zum "European Public Champion"

BIOVEGAN bittet um Eure Stimmen, um „European Public Champion“ im diesjährigen European Business Award, einer der größten Unternehmens-Wettbewerbe weltweit, zu werden. Der European Business Award ist eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen, die ein Unternehmen erhalten kann.



BIOVEGAN ist nicht nur unter den besten Unternehmen, die sich in der Kategorie „Umsatz bis 25 Millionen €“ gegenüberstehen, sondern auch noch im Wettbewerb um den Titel „European Public Champion“. In einem Video erzählen Nicol Gärtner, Geschäftsführende Gesellschafterin von BIOVEGAN, und Käthe Henneke, Gründerin von BIOVEGAN, von der Erfolgsgeschichte hinter dem Unternehmen. Und genau für dieses Video kann abgestimmt werden. Unter folgendem Link könnt ihr euch das Video anschauen und eure Stimme abgeben: https://www.busi-nessawardseurope.com/vote/detail-new/22/28043.



Bei den European Business Awards gilt die Überzeugung, dass die Schaffung einer stärkeren, erfolgreicheren, innovativeren und ethisch vertretbareren Geschäftswelt dazu beitragen wird, die wichtigsten Probleme in Europa und der Welt anzugehen. Ein großes Problem ist der katastrophale Plastikmüll und genau gegen diesen geht BIOVEGAN mit den Zukunftsrezepten – Ideen für einen besseren Planeten – vor. Nicht nur die Produktverpackungen werden voll kompostierbar, sondern das gesamte Unternehmen wird bis Ende 2020 plastikfrei. Alles wird auf den Kopf gestellt. Von den kleinen Dingen, wie Textmarker, bis hin zu den Großen, wie die Wickelfolie für die Paletten, wird alles nach und nach durch nachhaltige Alternativen ersetzt. So können Unmengen an Plastikmüll eingespart werden – bis heute sind es über 34.000 kg pro Jahr. BIOVEGAN will keine großen Reden schwingen, sondern handeln!



Bei der öffentlichen Abstimmung treten Unternehmen aus 33 Ländern in ganz Europa gegeneinander an. Jedes Unternehmen hat auf der Webseite des European Business Awards (www.businessawardseurope.com) ein Video veröffentlicht, in dem der Geschäftserfolg beschrieben wird. Der „European Public Champion“ ist das Unternehmen, das die meisten Stimmen erhält. Der Gewinner wird am 4. Dezember beim Gala-Finale in Warschau, Polen, bekannt gegeben. Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, sagte: „Die öffentliche Abstimmung ist eine großartige Möglichkeit für Unternehmen aller Größen und Branchen in ganz Europa, der Welt zu zeigen, wie erfolgreich sie sind, und potenzielle neue Kunden und Partner anzuziehen. In diesem Jahr gibt es viele inspirierende Geschichten!“



BIOVEGAN bedeutet jede Stimme sehr viel und bedankt sich im Voraus für die Unterstützung.



Nähere Informationen zu BIOVEGAN unter biovegan.de

