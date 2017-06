Biovegan bei großer Gala als National Champion ausgezeichnet

Zum zweiten Mal in Folge gewinnt der Bio-Pionier BIOVEGAN die begehrte Auszeichnung „National Champion" und positioniert sich damit als erfolgreichstes deutsches Unternehmen in der Kategorie „The RSM Entrepreneur of the Year Award" des European Business Award.



Mehr als 33.000 Organisationen aus 34 Ländern stellten sich im vergangenen Jahr einer unabhängigen Jury mit dem Ziel, einen der renommierten Preise in den verschiedenen Kategorien des European Business Award zu erhalten. Doch nur wer außerordentliche unternehmerische Leistungen vorweisen und wirtschaftliche Innovationen in Einklang mit ökologischen sowie ethischen Aspekten bringen kann, hat die Chance auf eine der namhaften Auszeichnungen.



Zur diesjährigen Verleihung des European Business Award auf nationaler Ebene trafen sich Größen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in der Britischen Botschaft, Berlin, um zum zehnten Mal die Sieger in den 11 Wettbewerbskategorien zu ehren.



Eine unabhängige und hochkarätig besetzte Jury wählte aus hunderten deutschen Unternehmen diejenigen aus, die durch ihre unternehmerische Standhaftigkeit und ihre wirtschaftliche Kompetenz überzeugen und den Weg zu Wachstum und Wohlstand weit über Europas Grenzen hinaus weisen.



Der Bio-Back-und Dessertzutatenhersteller BIOVEGAN aus dem rheinland-pfälzischen Bonefeld verteidigte seinen Titel als „National Champion" in der Kategorie „The RSM Entrepreneur of the Year" und ist somit der große Sieger bei Europas größtem, branchenübergreifendem Programm zur Anerkennung unternehmerischer Leistung.



„Wir sind sehr stolz, erneut mit diesem renommierten Award ausgezeichnet worden zu sein und danken all unseren Freunden und Unterstützern, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben!", freut sich Matthias A. Gärtner, der Geschäftsführer des Familienunternehmens in zweiter Generation.



„Bisher ist es keinem Unternehmen gelungen, solch eine hohe Auszeichnung im zweiten Jahr zu verteidigen und somit zweimal hintereinander ausgezeichnet zu werden", erklärt die Geschäftsführende Gesellschafterin von BIOVEGAN Nicol Gärtner.

Biovegan GmbH

Seit 1986 produziert die Biovegan GmbH, mittlerweile in Bonefeld ansässig, dem ersten ökologischen Gewerbegebiet von Rheinland-Pfalz, vegane Lebensmittel in Bio-Qualität. Gegründet haben das mittelständische Familienunternehmen die Bio-Pioniere Käthe und Claus Henneke. Als Vorreiter der veganen Ernährung setzte Biovegan bereits zahlreiche innovative Meilensteine, vom ersten Bio-Backpulver bis zum ersten zuckerfreien Geliermittel mit Bio-Siegel.



Die Produkte von Biovegan gibt es exklusiv im Bio-Fachhandel. Das Unternehmen exportiert in 48 Länder, der Umsatz hat sich 2015 gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent erhöht. Auch für 2016 wird ein starkes Wachstum erwartet. Für die mittlerweile über 60 Mitarbeiter entstand in Bonefeld ein neues Firmengebäude, dessen innovative Holz-Bauweise und Energieeffizienz Standards in Sachen Nachhaltigkeit setzen. So wurde dieser komplett neuartige Firmenkomplex mit dem Umweltpreis 2015 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren