Pressemitteilung BoxID: 794141 (Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen)

Abholservice, Gutscheine, Verkauf regionaler Produkte

Was die Partnerbetriebe des Biosphärenreservats während der Krise bieten

Umweltschonend produzierte Produkte aus der Region, eine hohe gastronomische und handwerkliche Qualität, gute Bildung für nachhaltige Entwicklung und eine Gastfreundschaft, die auf Nachhaltigkeit ebenso wie auf Herzlichkeit setzt, garantieren hohen Genuss und liegen uns am Herzen. Das kommt auch im Partnernetzwerk des Biosphärenreservats zum Ausdruck, in dem sich rund 60 Betriebe verschiedener Branchen zusammengeschlossen haben.



Für alle, die auch während der Corona-Krise nicht auf gute und nachhaltige Qualität aus dem Pfälzerwald und von der Weinstraße verzichten wollen, hat das Team des Biosphärenreservats Informationen zu den Angeboten der Partnerbetriebe zusammengestellt. Von der Online-Bestellung verschiedener regionaler Produkte über Lammfleischverkauf nach Anmeldung bis zu Liefer- oder Abholservice von Restaurants – die Informationen sind hier zu finden: www.pfaelzerwald.de/partner-biosphaerenreservat.



Die nächsten kulinarischen Aktionswochen, die das Biosphärenreservat gemeinsam mit seinen gastronomischen Partnerbetrieben durchführen möchte, wären die Weiderindtage von 5. bis 19. Juni. Das Biosphärenreservat Pfälzerwald informiert über www.pfaelzerwald.de/termine rechtzeitig darüber, ob diese in der gewohnten Form stattfinden können.

