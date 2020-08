Pressemitteilung BoxID: 810467 (biomagnet24)

Biomagnet24 stellt die neue Magnetfelddecke für ihr Pferd vor

Die Magnetfelddecke Pferd besticht durch ihre kinderleichte Handhabung ist ist somit perfekt zur Magnetfeldbehandlung geeignet. Unsere Magnetfelddecke Pferd funktioniert ganz ohne Strom. In der Magnetfelddecke Pferd sind 56 hochwertiger Magnetmodule verbaut. Diese Module bieten der Magnetfelddecke Pferd eine Leistung von je ca. 5000 Gauss und erzeugen somit ein dauerhaft starkes Magnetfeld. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Magnetfelddecke Pferd. Diese besticht durch Jahrzehnte lange Haltbarkeit. Durch die Einnähung unserer Magnetmodule in wasserfeste Innenbezüge schützen wir sie vor Feuchtigkeit und Beschädigungen. Dieses Verfahren bestärkt die lange Haltbarkeit noch dazu. Für den Komfort ihres Tieres ist mit der Magnetfelddecke Pferd ebenfalls gesorgt, denn wir hüllen unsere Decken in eine weiche Polyesterfaserfüllung, damit für Ihr Tier eine bequeme Unterlage geschaffen wird.



Pferde die dafür trainiert worden sind, regelmäßig an Turnieren teilzunehmen leiden unter Sehnenproblemen oder Entzündungen, da sie im ständigen Training stehen. Aber auch Pferde die weniger gefördert werden, leiden oftmals unter diesen oder ähnlichen Erkrankungen. Um Ihrem Pferd eine wohlmöglich riskante und komplizierte Operation zu ersparen, kann die Magnetfelddecke Pferd von biomagnet24 zur Hilfe eilen.



Magnetfelddecken arbeiten mit pulsierenden Magnetfeldern. Durch elektrische Spannung wird durch Spulen aus Metall ein Magnetfeld erzeugt. Im Endeffekt wird durch diese Magnetimpulse ein Mechanismus im Körper nachgeahmt. Die äußerlich angebrachte Magnetfelddecke Pferd soll dabei helfen die elektrischen Impulse im Körper, die im normal Fall automatisch funktionieren sollten, gezielt zu verstärken.



Bei Patienten, die sich in einem dauerhaften Zustand geplagt von Stress oder Schmerzreaktionen befinden, müssen die Zellen für die Regeneration viel mehr Leisten als normal. Normalerweise besitzt der Körper dafür eigene Impulse, doch manchmal sind diese nicht ausreichend. In diesem Fall kommt die Magnetfeldtherapie zum Einsatz und hilft den Betroffenen diese Regeneration durch ein spezifisches Signal wieder anzukurbeln. Das Signal gibt dem Körper dann ein Zeichen dafür, die Versorgung und Entsorgung im eigenen Körper wieder anzukurbeln und den Körper zur Selbsthilfe zu bewegen. Man nennt das Mikrozirkulation.



Die Magnetfelddecke Pferd hält auf dem Rücken ihres Tieres von ganz alleine. Der Eisenanteil im Blut sorgt dafür, dass der in der Decke integrierte Magnet haftet, reagiert und den gewünschten Effekt erzielen kann.



Wir von biomagnet24 ,wünschen Ihrem Pferd eine schnelle Genesung mit der Magnetfelddecke Pferd.



