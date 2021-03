Fasching ist vorbei und alle stecken im Trubel rund um die Fastenzeit. Nicht bei Biomagnet24! Sichert euch im Zeitraum vom 29.03.2021 – 04.04.2021 ganze 10% Rabatt auf Magnetfelddecken, Magnetfeldmatten und vieles mehr..... und geht der Ostereier-Suche so aus dem Weg. Doch Biomagnet24 wäre nicht Biomagnet24, wenn wir nicht noch ein Angebot im Peto haben würden. Das heißt, zu euren 10% Rabatt erhaltet ihr den Versand kostenlos obendrauf, wenn der Mindestbestellwert 100€ überschritten hat.



Biomagent24 – erklärt Ostern



Das Hochfest im christlichen Kalenderjahr ist Ostern und nicht Weihnachten wie viele glauben. Das Leiden, Sterben und Auferstehen Christi ist bei den Christen der Höhepunkt im kalendarischen Kirchenjahr. Auch wenn Ostern einen höheren Stellenwert in Sachen Feiertage stellt, bleibt Weihnachten beliebter. Wie bereits oben erwähnt beginnt mit Ende der Faschingszeit und dem Anfang der Fastenzeit der Leidensweg von Jesus Christus. Diese letzte Woche vor Ostersonntag, die Karwoche, beginnt mit dem Palmsonntag, an dem die Christen den Einzug Jesu in Jerusalem feiern. Am Gründonnerstag feiert das Christentum das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. An diesem Tag wurde Jesus von seinem Jünger Petrus verleugnet und verhaftet sowie zum Tode am Kreuz verurteilt. Am folgenden Tag, dem Karfreitag, gedenkt man dem Tod Jesu Christi am Kreuz und am Karsamstag ist Grabesruhe. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten wird dann am dritten Tag, dem Ostersonntag, von den Christen groß gefeiert.





