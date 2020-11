Anlässlich des in der USA gefeierten Tages der Katze am 29. Oktober, erlässt Biomagnet24 für Sie die Versandkosten, damit auch Ihre Katze mit einer Magnetfeld Matte ausgestattet werden kann.



Seit 15 Jahren wird an diesem Tag das beliebte Haustier der Katze gefeiert, aber er dient auch zur Aufklärung über die Missstände aller Katzen weltweit. Nicht jede Katze hat ein schönes Zuhause oder eine tolle Magnetfeld Matte. Viele dieser Tiere sind in Not und werden unter schlechten Bedingungen gehalten.



Auch wir wollen dazu beitragen, dass diesen Tieren geholfen wird. Durch die Magnetfeld Matte wird der Heilungsprozess verschiedenster Krankheiten beschleunigt und verbessert. Katzen, die unter Altersbeschwerden oder genetischen Schäden leiden, kann damit schneller geholfen werden.



Damit auch Sie Ihrer Katze, Ihrem Hund, Pferd oder Pony eine solche Möglichkeit bieten können, machen wir den Anfang und schenken Ihnen vier Tage lang die Versandkosten. Mit dem Code KATZE2020 können Sie nur vom 29.10.2020 bis zum 01.11.2020 völlig Versandkostenfrei bestellen. Nicht nur die Magnetfeld Matte ist hier bestellbar, sondern auch eine Magnetfelddecke Pferd oder ein Magnetfeld Hundehalsband ohne Strom.



Biomagnet24 wird Teil des Novemberkalenders 2020 von Rabatt-Coupon



Die Anfrage des Gutscheinportals Rabatt-Coupon, ob wir uns an deren Novemberkalender-Aktion beteiligen möchten, haben wir mit einem klaren "JA" beantwortet. Der Novemberkalender ist ein Adventskalender, der bereits im November stattfindet. Wir freuen uns ein Teil der 24 partizipierenden Unternehmen zu sein. Biomagnet24 stellt zwei Gewinne bereit: die Magnetfelddecke Pferd und die Magnetfeldtherapie Hundeweste. Wir wünschen viel Glück!



Warum ist die Magnetfeldtherapie Matte so gut?



Wie bereits erwähnt, helfen die Produkte von Biomagnet24 nachweislich beim Heilungsprozess vieler Krankheiten. Hierbei haben wir viel Wert darauf gelegt, dass diese ganz ohne Strom, Batterien oder Akkus funktionieren.



Unsere Magnetfeld Matte arbeitet mit eingebauten Magnetmodulen mit je 0,5 Tesla, die über Jahrzehnte ein konstantes therapeutisches Magnetfeld erzeugt. Die Magnetfeld Matte ist wasserdicht, bissfest und dank der Magnetmodule ganz leicht verwendbar.



Die Anwendungsgebiete der Magnetfeld Matte ist so vielseitig wie ihre Träger selbst. Arthrose, Arthritis, Ellenbogendysplasie, Gewebeverletzungen, Stärkungen des Immunsystems, Skeletterkrankungen, Beruhigung bei Schlafstörungen, zur Entspannungen nach Stresssituationen, Angst, Aggressivität und allgemeine Altersschwäche zählen zu den verbreitetsten Anwendungsgebieten. Mit Biomagnet24 können Sie sich die Magnetfeld Matte ganz bequem nach Hause holen und mit unserer Aktion vier Tage versandkostenfrei bestellen.

