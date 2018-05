Für seine langjährige, erfolgreiche SCHULEWIRTSCHAFT-Arbeit wird Richard Brömel, Schulleiter der Karl-Volkmar-Stoy-Schule, in Jena mit der Ehrennadel SCHULEWIRTSCHAFT ausgezeichnet

Zweimal im Jahr treffen sich Akteure der 18 regionalen SCHULEWIRTSCHAFT-Arbeitskreise in Thüringen zum Erfahrungsaustausch und Planung gemeinsamer Aktivitäten.



Zur Frühjahrstagung lud am 24. Mai 2018 SCHULEWIRTSCHAFT Thüringen gemeinsam mit dem regionalen Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT Erfurt in die Räume der Stadtwerke Erfurt ein. Höhepunkt gleich zu Beginn der Tagung war die Auszeichnung für Richard Brömel, Vorstand Schule im Arbeitskreis Jena/Saale-Holzland-Kreis mit der SCHULEWIRTSCHAFT-Ehrennadel. Mit dieser Ehrung wird Richard Brömel für seine langjährige Mitarbeit im Netzwerk gewürdigt.



Dass die erfolgreiche SCHULEWIRTSCHAFT-Arbeit als ehrenamtliche Tätigkeit im Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT Jena gelungen ist, zeigen beispielsweise der Berufs-Info-Markt Jena oder der JenaJobBlog. Viele Kooperationspartner vernetzen sich im regionalen Arbeitskreis, um in der Region bei der Berufsfindung junger Menschen neue Wege zu gehen.



Schülerinnen und Schüler lernen gezielt Berufsfelder kennen und können ihre Berufswahl leichter treffen. „Richard Brömel liegt ganz besonders am Herzen, qualifizierten und motivierten jungen Menschen berufliche Chancen in Thüringen aufzuzeigen“, so Anette Morhard, Geschäftsführerin SCHULEWIRTSCHAFT Thüringen.



Der Austausch innerhalb von SCHULEWIRTSCHAFT Thüringen wird vor allem von den Leitlinien bestimmt. SCHULEWIRTSCHAFT bringt Schulen und Unternehmen zusammen, damit Jugendlichen der Übergang in die Berufswelt und Unternehmen die Nachwuchssicherung gelingt. Es geht um eine gleichberechtigte Partnerschaft von Schule und Wirtschaft. Der Dialog soll von gegenseitiger Anerkennung geprägt und in Augenhöhe geführt werden.



SCHULEWIRTSCHAFT ist das Netzwerk für partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft – regional verankert, bundesweit vernetzt. SCHULEWIRTSCHAFT bringt

Schulen und Unternehmen zusammen, damit Jugendlichen der Übergang in die Berufswelt und Unternehmen die Fachkräftesicherung gelingt. Experten initiieren und gestalten die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen bundesweit in mehr als 400 Arbeitskreisen, davon 18 in Thüringen. Informationen finden Sie im Internet unter www.schule-wirtschaft-thueringen.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren