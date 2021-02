.

Acht Monate nach dem Start der Partnerschaft, verlängern Berlin International Gaming und Volvic die gemeinsame Kooperation und erweitern das Rechtepaket.



Die Ankündigung folgt nach dem erfolgreichen Start des BIG League Of Legends Team in die neue Prime League Saison. Nach 12 Spieltagen und neun Siegen belegt die Berliner Organisation aktuell den zweiten Platz und liegt damit auf Play-Off Kurs.



Neben der Partnerschaft mit dem populären League of Legends Team von Berlin International Gaming wird Volvic auch die Zusammenarbeit mit Trackmania Rennfahrer Dennis „Massa“ Lotze fortsetzen. Zusätzlich wird Volvic den weltweit renommierten Esport-Athleten Tobias "ShoWTimE" Sieber als Partner unterstützen. Tobias "ShoWTimE" Sieber gilt heute als Ikone im Spiel Starcraft 2 und konnte in den letzten Jahren über 290.000 USD Preisgeld einspielen.



Volvic und BIG fokussieren sich seit dem Start im Sommer 2020 auf unterhaltsame, aber auch informative und lehrreiche Formate und werden die bestehenden Erfolgsformate ausbauen. Zusätzlich sind weitere spannende Projekte in Planung, die im weiteren Verlauf des Jahres bekanntgegeben werden.



Getreu dem Motto #StayHydrated ist Volvic weiterhin offizieller Wasserpartner von BIG und stellt die Versorgung der Teams mit dem natürlichen Mineralwasser Volvic am Trainingsstandort der Berliner Organisation sicher.



Statement Daniel Finkler, CEO BIG



Der Start der Partnerschaft mit Volvic war im Sommer 2020 ein Ausrufezeichen im deutschen Esport. Nun sind wir sehr froh, dass uns Volvic auch im Jahr 2021 den Rücken stärkt. Neben League Of Legends und Trackmania, ist Volvic ab sofort auch Partner unserer StarCraft Ikone Tobias „ShoWTimE“ Sieber. Dieses Jahr möchten wir sportlich an das Erfolgsjahr 2019 anknüpfen. Die ersten Ergebnisse sind sehr vielversprechend und ich freue mich auf die weiteren Spiele mit Volvic an unserer Seite.



Statement Antoine Hours, Marketing Director Volvic



Wir freuen uns auch in der kommenden Saison einen der erfolgreichsten deutschen Esport Vereine Berlin International Gaming zu unterstützen. Wir hoffen auf eine spannende Saison, fiebern mit dem Team mit und sorgen natürlich weiterhin für die richtige Erfrischung bei den Spielern und der Community.



Über Volvic

Wir befinden uns in mitten einer Klimakrise und es ist Zeit, dass auch große Marken handeln. Wir sind auf dem Weg soziale Gerechtigkeit und nachhaltigen Umweltschutz in Einklang zu bringen. Unsere ersten Erfolge: Klimaneutral in Scope 1,2 und 3, B Corp zertifiziert und seit September 2020 werden alle unsere PET Flaschen aus 100 % Altplastik hergestellt. Und wir sind überzeugt: Der Zugang zu sauberem Trinkwasser muss für alle Menschen ein Grundrecht sein.



Wofür wir heute stehen? Ein gutes, natürliches Mineralwasser beginnt mit einer gesunden Natur. Es ist unsere Aufgabe, sie zu schützen. Seit über einem Jahrzehnt bewahren wir den Ursprung dieses wertvollen Naturprodukts – die von Vulkanen geprägte Umwelt und die Quelle, der unser Volvic entspringt. Und das schmeckt man!



2021 wollen wir noch mehr erreichen: Heute sind PET-Flaschen die sicherste und für uns nachhaltigste Form, um unser natürliches Mineralwasser Volvic zu verpacken. Aber wir müssen noch besser werden. Wir möchten uns mit allen verbünden, denen es auch am Herzen liegt, mit ihren Marken und Produkten, die Welt ein wenig besser zu machen.



Wie das aussieht?





Umwelt & Klima first: Unser Umgang mit Plastik muss sich ändern. Plastik darf nicht Müll werden, sondern ist eine wertvolle Ressource. Unsere PET-Flaschen sind schon lange zu 100 Prozent recycelbar. Seit September 2021 bestehen sie außerdem zu 100 Prozent aus Altplastik.

Seit Mai 2020 sind wir klimaneutral. Wir habe jahrelang daran gearbeitet unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren: Jetzt hat Carbon Trust uns klimaneutral zertifiziert. Natürlich werden wir aber trotzdem immer CO2 ausstoßen, das lässt sich nicht vermeiden. Deswegen schützen wir gemeinsam mit South Pole 2 Milliarden qm natürlicher Ökosysteme in Peru, im Kongo und Uganda, um so CO2 aus der Atmosphäre zu absorbieren und unsere Restemissionen auszugleichen. Das entspricht einer Fläche von 280.000 Fußballfeldern.

Sozial total. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser muss ein Grundrecht für alle sein. Darum trägt seit dem 01.01.2020 jeder Liter Volvic naturelle dazu bei, Menschen in Not in Kambodscha, Indien, Haiti, Mexiko, Bangladesch, Nigeria, Ruanda, Uganda, Kenia und Senegal mit einem Liter sauberem Trinkwasser zu versorgen. Außerdem unterstützen wir seit 2006 UNICEF. Durch die Unterstützung von Volvic konnte UNICEF 573 Wasserstellen in Niger und Äthiopien bauen und renovieren und 215 Schulen und Gesundheitszentren mit sanitären Einrichtungen ausstatten, so dass knapp 500.000 Menschen von unserer Zusammenarbeit mit UNICEF profitiert haben. Und es geht weiter!

Gemeinsam stark. Seit Mai 2020 sind wir ein Teil von B Corp. B Corp ist ein internationales, weltweites Netzwerk von Unternehmen, die unternehmerischen Erfolg für sich neu definiert haben. Statt das beste Unternehmen der Welt zu werden, geht es vielmehr darum, das beste Unternehmen für die Welt zu sein. Zusätzlich zu Volvic ist das Mutterunternehmen, die Danone Waters Deutschland GmbH, seit Mitte 2019 B Corp zertifiziert.





