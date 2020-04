Pressemitteilung BoxID: 794638 (BEYONDPLASTIC)

Die Spiele sind eröffnet!

Der BEYONDPLASTIC AWARD 2020 öffnet seine Pforten!

Wir feiern die weltweite Meisterschaft des umweltbewussten Produkt- und Verpackungsdesigns und Initiativen für ein Welt mit weniger Plastik



Die globale Online-Plattform für umweltverträgliche Produkt- und Verpackungslösungen BEYONDPLASTIC richtet den BEYONDPLASTIC AWARD 2020 aus. Das Motto des Wettbewerbs lautet: Lasst uns umweltfreundliche Produkte und Verpackungen entwerfen und herstellen und Einweg-Kunststoffprodukte in Lösungen aus umweltschonenden Materialien umwandeln!



Der Preis würdigt die Innovation und Kreativität im Bereich des nachhaltigen Produkt- und Verpackungsdesigns in vier Kategorien: 1. Praktischste Auswirkung auf die Einsparung von Plastik. 2 Innovativster Ansatz, 3. Schönste Lösung und 4. Beste Kampagne/Schulungsprojekt/journalistische Leistung. Für jede Kategorie gibt es einen Gold-, Silber- und Bronzepreis mit Trophäen und Geldpreisen im Gesamtwert von 6.750 Euro.



Wer kann teilnehmen? Der Preis richtet sich an Studenten, Designer, Ingenieure, Maker, Erfinder, Wissenschaftler, Lehrer, Journalisten und Künstler: Jeder, der eine Idee, ein Konzept, ein Projekt, einen Prototyp oder sogar eine Lösung auf dem Markt hat, die Einweg-Kunststoffprodukte reduziert, kann teilnehmen. Es kann sich entweder um einen Beitrag handeln, der ein bestehendes nicht umweltverantwortliches Produkt ersetzt, oder um eine völlig neue Lösung. Die Beiträge werden von einer Jury bewertet und ausgewählt.



Die Gewinner werden bei der Preisverleihung im Sommer 2020 feierlich bekannt gegeben. Einzelheiten zur Teilnahme gibt es unter www.beyondplastic.net/ award.





