Zum Internationalen Tag der Putzfrau: Knapp jeder zweite Deutsche wünscht sich Hilfe im Haushalt

Am 8. November ist der Internationale Tag der Putzfrau.

Eine aktuelle Umfrage von Betreut.de belegt: Knapp jeder zweite Deutsche wünscht sich Unterstützung im Haushalt. Doch 77 Prozent haben noch nie eine Putzhilfe beschäftigt.

Drei einfache Tipps, mit denen sich nicht nur am Internationalen Tag der Putzfrau Danke sagen lässt.





Wer eine Reinigungskraft beschäftigt, die dabei hilft, das alltägliche Chaos zu bändigen, kann sich glücklich schätzen. Denn wie Betreut.de in einer kürzlich durchgeführten globalen Umfrage* herausfand, wünscht sich knapp jeder zweite Deutsche Unterstützung im Haushalt (45%). Dennoch haben bisher lediglich 23 Prozent der Befragten hierzulande eine Haushaltshilfe in Anspruch genommen. Als häufigstes Argument gegen die Beschäftigung einer Putzhilfe führten die Befragten die Kosten an (43%). Was dabei oft vergessen wird: Ist die Unterstützung offiziell angemeldet, kann ein Teil der Kosten sogar steuerlich abgesetzt werden. Das macht die Beschäftigung erschwinglicher.



Doch wie hoch ist der durchschnittliche Verdienst für eine Reinigungskraft wirklich? Was ist ein fairer Lohn? Im Durchschnitt glauben die Befragten, dass 11,67 Euro pro Stunde ein angemessener Lohn wären. Hilfestellung kann der Studenlohnrechner von Betreut.de bieten. Je nach Ort und Region können sich die Stundenlöhne nämlich unterscheiden: So liegt der von Haushaltshilfen verlangte Durchschnittsverdienst in der Münchener Innenstadt bei 10,70 Euro, in Pinneberg bei Hamburg bei 9,98 Euro.



Putzen, Wäsche waschen, aufräumen, einkaufen, kochen – die Liste an Alltagsdingen ist lang. Und für Familien nimmt die Erledigung der verschiedenen Aufgaben besonders viel Zeit in Anspruch. „In unserer aktuellen Studie gab mehr als ein Drittel der Befragten in Deutschland an, dass sie zu wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen. Das zeigt, wie wichtig die Entlastung durch eine Putzhilfe ist. Das sollte auch honoriert werden“, erklärt Katrin Lewandowski, Chefredakteurin von Betreut.de. Denn wer Hilfe von einer Reinigungskraft hat, kann die gewonnene Zeit mit seiner Familie verbringen, statt mit Staubsauger, Feudel & Co. durch die Zimmer zu düsen.



Diejenigen, die sich bereits Unterstützung ins Haus geholt haben und sich über die dadurch gewonnene Zeit freuen, sollten das von Zeit zu Zeit auch zum Ausdruck bringen. Betreut.de hat zum Internationalen Tag der Putzfrau am 8. November ein paar Ideen zusammengestellt, wie man seiner Putzhilfe einfach mal Danke sagen kann.



Drei kleine Alltagsfreuden



1. Sag’s mit einer Karte: Wer seiner Putzhilfe nicht begegnet, um ihr persönlich zu danken, kann ihr eine kleine Notiz hinlegen. Eine selbstgeschriebene Karte ist persönlicher als eine SMS. Wer sein Danke besonders kreativ gestalten möchte, kann auch einen Kuchen backen und ihn mit einem „Danke“ aus Zuckerguss verzieren.



2. Es ist Bastelzeit: Ob im Kindergarten, in der Schule oder zu Hause – Basteln ist wohl eine der beliebtesten Beschäftigungen von Kindern. Die kleinen Kunstwerke sind immer ein schönes Geschenk für Oma und Opa, aber sie sind auch ein besonders persönlicher Freudenbringer für die Haushaltshilfe.



3. Kleine Freudenspender: Putzmittel auf der bloßen Haut sind nicht nur unangenehm, sondern können auch schädlich sein. Eine schützende Handcreme wäre da ein schönes Geschenk als kleines Dankeschön für zwischendurch. Und zum Geburtstag sind ein Blumenstrauß, eine Glückwunschkarte oder ein Schachtel Pralinen leicht umsetzbare und trotzdem aufmerksame Gesten.



*Quelle: Care.com Europe GmbH: Global Study Generation X and Y, 2017.

