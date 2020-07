Pressemitteilung BoxID: 804983 (Bertelsmann Stiftung)

Studie vorab: Der Niedriglohnsektor in Deutschland

Sackgasse oder Sprungbrett?

Am kommenden Donnerstag, den 02. Juli 2020, veröffentlicht die Bertelsmann Stiftung eine Studie zur Entwicklung des Niedriglohnsektors in Deutschland. Gerne sende ich Ihnen unter Wahrung der Sperrfrist das Material vorab zur Durchsicht und leichteren Planung zu. Geben Sie mir dazu bitte einen kurzen Hinweis per Mail.



Darum geht’s: Menschen im Niedriglohnsektor sind von der Corona-Krise häufig besonders hart getroffen. In der Studie analysieren die Autoren, wie sich der Niedriglohnsektor in Deutschland entwickelt hat. So wird der Niedriglohnsektor vermessen, entlang seiner Größe, seiner Branchenzusammensetzung und entlang der Frage, welche gesellschaftlichen Gruppen zu geringen Löhnen arbeiten. Zudem stellt die Studie heraus, dass der Niedriglohnsektor für viele Menschen eher Sackgasse als Sprungbrett ist und auch viele höher Qualifizierte Menschen langfristig zu niedrigen Löhnen arbeiten. Dies trifft vor allem Frauen und Ältere. Die Autoren und Expertinnen der Bertelsmann Stiftung machen Vorschläge zur Reformierung des Niedriglohnsektors.

