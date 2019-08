Pressemitteilung BoxID: 765154 (Berliner Stadtreinigungsbetriebe)

Die BSR bildet so viele junge Menschen aus wie im Vorjahr

Wie jedes Jahr bekommt die Berliner Stadtreinigung im Herbst 2019 wieder jungen Zuwachs: Rund 75 Auszubildende und zehn Dual Studierende starten in ihr Berufsleben. Mit dem neuen Ausbildungsjahrgang bietet das Unternehmen rund 230 jungen Menschen eine ausgezeichnete Ausbildung. Hinzu kommen zwei weitere Projekte, in denen die Stadtreinigung 40 jungen Menschen eine Chance ins Berufsleben eröffnet.



Am 2. September begrüßt Personalleiterin Judith Hübner die neuen Auszubildenden persönlich bei der BSR. Erfreut zeigt sich Hübner über den Beginn einer Ausbildungskooperation mit der Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH (BEHALA).



Judith Hübner appelliert an die jungen Leute, sich als Botschafter der BSR in der Stadt zu verstehen: „Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Ausbildung bei uns entschieden haben. Bleiben Sie neugierig und strengen Sie sich an – dann haben Sie eine hervorragende Berufsperspektive bei der Berliner Stadtreinigung.“ Die BSR engagiert sich als kommunale Arbeitgeberin auch bei „Berlin braucht Dich“, einer Initiative des Beruflichen Qualifizierungsnetzwerks für Migrantinnen und Migranten. Diese Initiative arbeitet daran - gemeinsam mit vielen Partnern - die Berufsaus­bildung für Jugendliche mit Migrationshintergrund zu öffnen und den Übergang Schule-Beruf erfolgreich zu gestalten.



Mit den Projekten „Gemeinsam schaffen wir das“ (15 Teilnehmende) und bei der Kooperation SISA „Sicher abfahren — Sauber ankommen“ (25 Teilnehmende) gibt die BSR auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Perspektive, die bisher nicht so gute Startchancen hatten. Beide Projekte wenden sich auch an junge Frauen und an Menschen mit Migrationshintergrund.



Die Azubi-Seite der BSR zeigt unter http://Ausbildung.BSR.de die verschiedenen Berufsbilder und lässt Azubis von ihrer Tätigkeit erzählen.



Ab sofort können sich Jugendliche und junge Erwachsene für den Ausbildungsjahrgang 2020 bewerben.



Zahlen, Daten Fakten auf einen Blick:



51 gewerblich-technische Ausbildungsplätze für Frauen und Männer



24 kaufmännische Ausbildungsplätze – ebenfalls weiblich und männlich



10 duale Studienplätze ab Oktober Bachelor of Arts in den Fachrichtungen Industrie, Informatik und Wirtschaftsinformatik



Von den insgesamt rund 230 jungen Menschen im Jahresdurchschnitt werden60 Prozent in gewerblich-technischen





28 Prozent in kaufmännischen Berufen ausgebildet und

12 Prozent absolvieren ein duales Studium



