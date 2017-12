Augenschonende Office-Monitore BenQ BL2480 und BL2780

BenQ, der LED-Display-Experte, stellt mit den neuen Monitoren BL2480 und BL2780 zwei augenschonende Business-Geräte im Einstiegssegment vor. Extra schmale Rahmen, die brillante Bildqualität und die exklusive Eye Care-Technologie der Office-Displays BL2480 und BL2780 bieten dem Anwender beste Voraussetzungen für einen angenehmen Arbeitsplatz. Die beiden Neuzugänge sind zum Preis von 169 Euro inkl. MwSt. für den BenQ BL2480 und 225 Euro inkl. MwSt. für den BL2780 ab sofort im Handel erhältlich.



Entspanntes Arbeiten mit EyeCare™ Features

Mit einer Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 im 16:9 Format und einer 60,45 cm / 23,8 Zoll bzw. 68,58 cm / 27 Zoll großen Bildschirmdiagonale ermöglichen der BenQ BL2480 und der BL2780 ein entspanntes Arbeiten, da der Neigungswinkel optimal an die Sitzposition des Nutzers angepasst werden kann. Zudem kombinieren die Displays die fortschrittliche Vertical Alignment (VA) Panel-Technologie mit exklusiven Features, wie der branchenführenden EyeCare-Technologie von BenQ, die Low Blue Light und Flicker-Free umfasst. Diese verringern die Ermüdung der Augen und sorgen aktiv dafür, dass die Augen gesund bleiben. Abgerundet wird das Featurepaket mit der Brightness Intelligence Technologie, die bei den neuen Displays sowohl der Bildqualität als auch der Schonung der Augen dient. Diese Technologie optimiert die Display Performance: die Helligkeit und die Bildinhalte werden während der Darstellung automatisch dem Umgebungslicht angepasst.



Durchdachtes Design

Das nahezu rahmenlose Design der Office Monitore ist in edler grau/schwarzer Metall-Optik ein Blickfang im Büro. Der extra schmale Rahmen erlaubt außerdem die Multi-Display-Nutzung: Zwei oder mehrere Monitore können nebeneinander platziert werden, um so zum Beispiel ein Bild über die Fläche von zwei Displays darzustellen, oder um unterschiedliche Anwendungen gleichzeitig im Blick zu haben. Zudem lassen sich im Standfuß der Office-Displays sämtliche Kabel verstecken und sorgen so für einen aufgeräumten und modernen Arbeitsplatz.



BenQ gewährt auf den BL2480 und den BL2780 jeweils drei Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service.

BenQ Deutschland GmbH

Die BenQ Corporation, mit Hauptsitz in Taipeh (Taiwan), ist ein führender Hersteller von Informationstechnologie und Unterhaltungselektronik. Die Geschäftsfelder umfassen eine breite Produktpalette, wobei jeder Bereich den Fokus auf anwenderorientierte Lösungen im Digital-Lifestyle-Design richtet. BenQ steht für innovative Technologie und vielfach ausgezeichnetes Design. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.BenQ.de



Die BenQ Gruppe



Die BenQ Gruppe setzt sich aus einer Vielzahl von Unternehmen zusammen, die unabhängig voneinander agieren, aber untereinander gemeinsame Ressourcen und Synergien nutzen. Die BenQ Gruppe umfasst folgende Firmen: BenQ Corporation; AU Optronics Corporation, der weltweit drittgrösste Hersteller von LCD-Panels; Qisda Corporation; Darfon Electronics Corporation; BenQ Materials Corporation; BenQ Guru Corporation; BenQ Medical Center, BenQ Medical Technology Corporation; BriView Corporation; Daxin Materials Corporation; Dazzo Technology Corporation; Forhouse Corporation; Lextar Electronics Corporation; Raydium Semiconductor Corporation.







