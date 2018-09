BELGRAVIA & CO. berät börsennotierte paragon GmbH & Co. KGaA exklusiv beim Erwerb von 82% der SemVox GmbH, einem führenden B2B Technologielieferant für proaktive Assistenten

18.09.18

BELGRAVIA & CO. hat exklusiv die börsengelistete paragon GmbH & Co. KGaA („paragon“, www.paragon.ag) bei dem Erwerb von 82% der SemVox GmbH („SemVox“ www.semvox.de) beraten. SemVox entwickelt als Technologieunternehmen effiziente Lösungen für Sprachsteuerung, vielfältige Mensch-Maschine-Interaktionen (HMI) und intelligente Assistenzsysteme auf Basis Künstlicher Intelligenz.



Die SemVox GmbH wurde vor 10 Jahren als Spin-off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (Saarbrücken) gegründet und verfügt über ein namhaftes Kundenportfolio in der Automobilindustrie. 2017 gewann das Unternehmen den Car HMI Special Jury Award. SemVox beschäftigt mehr als 60 Mitarbeiter in Saarbrücken mit in Summe über 150 Personenjahren Erfahrung im Bereich digitaler Assistenz.



SemVox sieht sich als führender B2B-Lieferant für proaktive Assistenten, die auf Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen basieren. Schon heute sind zahlreiche Fahrzeugtypen mit der SemVox-Technologie ausgestattet. In den nächsten Jahren sollen es mehr als 13 Mio. Fahrzeuge werden.



Es wird erwartet, dass die Transaktion spätestens Anfang Oktober 2018 vollzogen wird.



Mit dem Vollzug der Transaktion setzt paragon, die sich seit 25 Jahren mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle in Fahrzeugen beschäftigt, den angekündigten Einstieg ins Digitalgeschäft um. Zukünftig sollen der aktuell bestehende paragon-Geschäftsbereich Interieur und SemVox (zukünftig: paragon semvox GmbH, Geschäftsbereich Digitale Assistenz) ein gemeinsames Gebäude in Limbach-Kirkel beziehen, um zukunftsweisende Produktinnovationen zu entwickeln und somit die digitale Zukunft der Automobilindustrie zu prägen.



Der Kaufpreis für 82% der Geschäftsanteile liegt bei 16,4 Millionen Euro. paragon hat sich darüber hinaus eine Option für den Erwerb der übrigen 18% gesichert.



BELGRAVIA & CO. agierte als exklusiver M&A-Berater für paragon auf dieser Transaktion.



Über paragon GmbH & Co. KGaA



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Darüber hinaus ist der Konzern mit der Voltabox-Tochtergesellschaft im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert die paragon AG bewegliche Karosserie-Komponenten wie adaptiv ausfahrbare Spoiler. www.paragon.ag

