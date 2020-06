Pressemitteilung BoxID: 804031 (Behind The Grapes)

Die Brände der Destillerie Wilderer aus Paarl Südafrika

Jetzt neu: Wilderer Himbeergeist bei Behind The Grapes online kaufen

Der Südafrika-Wein Spezialist BEHIND THE GRAPES intensiviert die Zusammenarbeit mit der bekannten südafrikanischen Destillerie „WILDERER“. Neben den gut eingeführten Bränden im Grappa-Stil aus den Rebsorten Shiraz und Pinotage, dem Kräuterbrand Cape Fynbos und dem immer beliebter werdenden Fynbos Gin führt der Händler aus Düsseldorf nun auch den in der kleinen Destillerie im bekannten Ort Paarl, Südafrika hergestellten Himbeergeist. Die verwendeten Himbeeren wachsen im malerischen Hemel-en-Aarde Tal nahe dem Küstenort Hermanus und werden per Hand gepflückt. Für eine Flasche Geist werden ca. 500 Gramm Himbeeren benötigt. Verarbeitet werden die Früchte ebenfalls per Hand im Stammhaus in Paarl, knapp 60 Kilometer von Kapstadt entfernt. Das Endprodukt zeigt sich sehr weich auf dem Gaumen mit einem markanten, natürlichen Geschmack von reifen Himbeeren.

Mehr zum Produkt gibt es hier.



Die Familie Wilderer zog in 1990er Jahren nach Südafrika und eröffneten Südafrikas erste Destillerie. Aktuell führ Christian Wilderer in 2. Generation diese Institution mit viel Engagement und Innovation weiter. Zusammen mit Johan Mönnig zeichnet Christian für alle Aspekte der Ideenfindung, Testphase und finale Herstellung der weltweit hochgelobten Spirituosen verantwortlich. Hier ist auch in Zukunft viel Spannendes zu erwarten.



Neben Wein aus Südafrika bietet Behind The Grapes nun schon seit 2015 die herrausragenden und vielfach international ausgezeichneten Brände der Destillerie Wilderer an.



Mehr zum südafrikanischen Wein bei behind The Grapes gibt es hier

