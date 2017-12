REVOLVERHELD - Neues Album im April

REVOLVERHELD

- Titelsong zum neuen Elyas M'Barek-Film „Dieses bescheuerte Herz“ ab sofort erhältlich

- Neues Album „Zimmer mit Blick“ erscheint im April

- Preorder-Start heute



Johannes Strate, Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen und Jakob Sinn sind heiß. Vier Jahre sind seit der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums ins Land gegangen, das letzte Konzert liegt über ein Jahr zurück. Eine gefühlte Ewigkeit für eine Band, die in Ihrer Bandgeschichte so ziemlich jede kleine und große Bühne dieser Republik mehrfach bespielt hat. Doch die Erinnerungen sind immer noch präsent. An all die großen und kleinen mitreißenden Gänsehautmomente, all die glücklichen, erhitzten Gesichter der Fans, die Musik. Die akribische Planung, Vorbereitung und triumphale Umsetzung des „MTV Unplugged in drei Akten“-Projekts. Die fünfzig Konzerte der Revolverheld-Unplugged-Tour mit dem überwältigenden Abschluss vor 14.000 begeisterten Zuschauern in der Hamburger Barclaycard Arena im November 2016…



Kurzum: nach einem Jahr Livepause brennen die Vier darauf, endlich wieder auf die Bühne zurück zu kehren. Ihre neue Musik zu präsentieren. Zu erleben, zu sehen und zu spüren, wie ihre Fans, die die Band zum Teil schon seit fünfzehn Jahren auf ihrem Weg begleiten, auf die neuen Songs reagieren, die sie in den vergangenen Monaten geschrieben, arrangiert und aufgenommen haben. „Zimmer mit Blick“ wird das fünfte Revolverheld-Album heißen, das am 13. April 2018 erscheinen wird. Und auf das hunderttausende Fans der Band bereits sehnsüchtig warten. Der Longplayer, der als Download, CD, Doppel-LP und in einer Premium Edition erhältlich sein wird, ist seit heute vorbestellbar.



Einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf das neue Album gibt es allerdings jetzt schon. „Das Herz schlägt bis zum Hals“ ist der Titelsong zum Kinofilm „Dieses bescheuerte Herz“, der unter der Regie von Marc Rothemund („Sophie Scholl - Die letzten Tage“, „Groupies bleiben nicht zum Frühstück“, „Mein Blind Date mit dem Leben“) entstand und am 21. Dezember in Deutschland startet, in der Hauptrolle: Elyas M'Barek.



„Zimmer mit Blick“ ist der Follow-Up zum bislang erfolgreichsten Revolverheld-Album „Immer in Bewegung“, das im September 2013 erschien. Der Longplayer, der drei Top-Ten Singles hervorbrachte, verkaufte sich alleine in Deutschland mehr als 400.000 Mal und wurde mit Doppelplatin ausgezeichnet. Zwei der Singles („Das kann uns keiner nehmen“ und „Lass uns gehen“) erhielten Gold, die Auskopplung „Ich lass für dich das Licht an“ überschritt sogar die Platingrenze. Mit „Lass uns gehen“ konnte die Band 2014 außerdem den Bundesvision Song Contest für sich entscheiden. 2015 ließen Revolverheld mit „MTV Unplugged“ ein weiteres Album folgen, das nicht nur mit Platin ausgezeichnet wurde, sondern der Band mit Platz zwei in den Offiziellen Deutschen Charts auch die höchste Platzierung ihrer Karriere bescherte. Im Anschluss absolvierte das Quartett seine bislang größte und erfolgreichste Arena-Tournee. Im März 2015 wurden Revolverheld in der Kategorie "Band Rock Pop National" mit einem ECHO ausgezeichnet.



Ebenfalls im kommenden Jahr wird Sänger Johannes Strate an der VOX-Fernsehshow „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ teilnehmen. Gastgeber Mark Forster lud den Revolverheld-Frontmann neben Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes, Leslie Clio und Marian Gold (Alphaville) in die vierte Ausgabe der erfolgreichen Reihe.

Die erste offizielle Single des Albums folgt im Februar.



„Das Herz schlägt bis zum Hals“-Videolink:

