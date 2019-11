Pressemitteilung BoxID: 775117 ((BDA) Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.)

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände: Ergebnisse der Wahlen zum Präsidium

Die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hat Ingo Kramer heute in Berlin für zwei weitere Jahre zum Präsidenten der Arbeitgeber-Spitzenorganisation gewählt.



Als Vizepräsidenten wurden gewählt:



Angelique Renkhoff-Mücke, Vizepräsidentin Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und Vorstandsvorsitzende WAREMA Renkhoff SE



Dr. Kai Beckmann, Präsident Bundesarbeitgeberverband Chemie und Mitglied der Geschäftsleitung, CEO Performance Materials Merck KGaA



Dr. Rainer V. Dulger, Präsident GESAMTMETALL Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie und Geschäftsführender Gesellschafter ProMinent GmbH



Dr. Andreas Eurich, Vorsitzender Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland und Vorstandsvorsitzender Barmenia Versicherungen



Wolfram Hatz (Schatzmeister), Präsident Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und Vorsitzender des Beirats und Gesellschafter Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG



Arndt G. Kirchhoff, Präsident METALL NRW, Präsident unternehmer nrw, Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen, Geschäftsführender Gesellschafter Kirchhoff Holding GmbH & Co. KG und Präsident Institut der deutschen Wirtschaft Köln



Josef Sanktjohanser, Präsident Handelsverband Deutschland – HDE und PETZ REWE GmbH



Hans Peter Wollseifer, Präsident Zentralverband des Deutschen Handwerks und Geschäftsführender Gesellschafter Wollseifer Grundbesitzgesellschaft GmbH & Co. KG



Als weitere Mitglieder des Präsidiums wurden gewählt:



Thomas Bäumer, Geschäftsführer Colosseum Dental Deutschland, Werner M. Bahlsen, Präsident Unternehmerverbände Niedersachsen und Vorsitzender der Geschäftsführung Bahlsen GmbH & Co. KG, Jutta Beeke, Vizepräsidentin Tarif- und Sozialpolitik Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und Geschäftsführende Gesellschafterin Echterhoff Bau-Gruppe, Gerhard F. Braun, Präsident Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz und Beiratsmitglied Karl Otto Braun Gruppe, Dr. Holger Bingmann, Präsident Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen und Geschäftsführender Gesellschafter MELO Group GmbH & Co. KG, Birgit Bohle, Vorsitzende des Vorstandes agv comunity, Arbeitgeberverband für Telekommunikation und IT und Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG, Dr. Jörg Brückner, Präsident Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft und Geschäftsführender Gesellschafter KWD Kupplungswerk Dresden GmbH, Dr. Frank Büchner, Präsident Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg und Leiter BU Transmission Products Siemens Deutschland, Martin Empl, Präsident Gesamtverband der Deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände, Andrea Euenheim, Vorstandsmitglied Metro AG, Brigitte Faust, Präsidentin Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss, Ingrid Hofmann, Vizepräsidentin Bundesverband der Personaldienstleister (BAP) und Geschäftsführende Gesellschafterin I.K. Hofmann GmbH, Ilka Horstmeier, Vorstandsmitglied BMW AG, Hartmut Koch, Präsident Verband der Wirtschaft Thüringens und Geschäftsführender Gesellschafter TIBOR Gesellschaft für Bildung, Beratung und Vermittlung mbH, Martin Krengel, Vorstandsvorsitzender WEPA Hygieneprodukte GmbH, Janina Kugel, Vorstandsmitglied Siemens AG, Thomas Lambusch, Präsident NORDMETALL, Präsident Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern und Geschäftsführer SEAR GmbH, Gregor Lehnert, Präsident Bundesverband der Sicherheitswirtschaft und Geschäftsführer UGL Unternehmensgruppe Gregor Lehnert, Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn AG, Wolf Matthias Mang, Präsident Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände und Geschäftsführer Arno Arnold GmbH, Sandra Mühlhause, Präsidentin Bundesverband der Systemgastronomie BdS und Personalvorstand McDonald's Deutschland LLC, Ingeborg Neumann, Präsidentin Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie und Geschäftsführende Gesellschafterin Peppermint Holding GmbH, Lutz Oelsner, Präsident Die Unternehmensverbände im Lande Bremen und Vorstandsvorsitzender GESTRA AG, Dr. Arend Oetker, Geschäftsführender Gesellschafter Dr. Arend Oetker Holding GmbH & Co. KG, Dr. Thomas Ogilvie, Vorstand Arbeitgeberverband Postdienste und Vorstandsmitglied Deutsche Post AG, Jürgen W. Peschel, Präsident Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung und Geschäftsführer Smurfit Kappa Deutschland GmbH, Wilfried Porth, Vorstandsmitglied Daimler AG und Vorstandsvorsitzender Hanns Martin Schleyer-Stiftung, Karl von Rohr, Vorsitzender Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes und Vorstandsmitglied Deutsche Bank AG, Dr. Bettina Volkens, Präsidentin Arbeitgeberverband Luftverkehr und Vorstandsmitglied Deutsche Lufthansa AG, Uli Wachholtz, Präsident UVNord – Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein und Geschäftsführer Karl Wachholtz Verlag GmbH & Co. KG, Sandra Widmaier-Gebauer, Senior Vice President Corporate HR Otto Group Holding und Handelsverband Deutschland – HDE, Dr. Stefan Wolf, Vorsitzender SÜDWESTMETALL Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg und Vorstandsvorsitzender ElringKlinger AG.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (