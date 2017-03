BBS zeigt mehr Gesicht und mehr über sich selbst: Verkaufsunterlagen für das Jahr 2017 sind versendet

Premium-Radhersteller BBS präsentiert sich bestens gerüstet für das Geschäftsjahr 2017. Händler und Geschäftspartner aus dem In- und Ausland haben Anfang März die aktuellen Verkaufsunterlagen erhalten. Darin zeigt BBS mehr Gesicht und mehr über sich selbst. Denn in der zweisprachigen Broschüre mit dem Titel "Collection 2017" rückt die Premium-Marke neben den Rädern aus "Forged Line", "Performance Line" und Design Line" vor allem die überragenden Qualitätsmerkmale der rund um den Globus immer stärker nachgefragten Leichtmetallräder in den Fokus.



Bei BBS wird der Qualitätsgedanke gelebt. Deshalb setzt die Premium-Marke ihre "100%"-Kampagne im Jahr 2017 konsequent fort. In der neuen Broschüre stehen Mitarbeiter aus den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion sowie Verkauf und Vertrieb Rede und Antwort. Kurz: diejenigen, die es wissen müssen. Aus diesem Grund wurden die Testimonials auch in authentischer Umgebung - und zwar am jeweiligen Arbeitsplatz - abgelichtet.



Paket an POS-Materialien



Ebenfalls druckfrisch und zweisprachig aufgemacht ist der Händler-Flyer mit einer Kurzübersicht der aktuellen Top-Räder. Flyer mit Accessoires für BBS-Fans im Webshop sowie Showroom-Pakete für Händler runden das Paket an POS-Materialien ab. Auf einem separaten Informationsblatt sind zudem die Kontaktdaten der wichtigsten Ansprechpartner aus den Bereichen Marketing und Vertrieb vermerkt. Sie stehen bei Fragen jederzeit kompetent zur Verfügung.

BBS International GmbH

BBS ist die weltweit bekannteste Marke für Leichtmetallräder, bestätigen Auszeichnungen führender Automobilfachzeitschriften im In- und Ausland. Sorgfältige Kontrollen sichern die Qualität der Produkte aus dem Hause BBS, angefangen bei der Wärmebehandlung bis hin zum Oberflächenfinish. Jedes produzierte Rad wird warm ausgelagert. Dies ist entscheidend für die Festigkeit des Aluminiums. BBS verwendet ausschließlich umweltfreundliche Lacke. Das Lackierverfahren garantiert Erstausrüstungsqualität führender Premium-Fahrzeughersteller.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren