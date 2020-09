Bunte Blätter, sonnige Tage: Im Herbst zeigen sich viele Städtereiseziele in Deutschland von ihrer schönsten Seite. Wie passend, denn ab 5. Oktober 2020 beginnen in einigen Bundesländern die Herbstferien und aktuell ist Urlaub vor der eigenen Haustüre oft die beste Alternative. Ob Berlin, Hamburg oder München – die Metropolen der Bundesrepublik präsentieren sich vielfältig und abwechslungsreich. Besonders für Familien mit Kindern ist so einiges geboten. B&B HOTELS gibt einen Überblick über die spannendsten Destinationen.



München



In München sagt man „Grüß Gott“: Die bayerische Metropole glänzt im Herbst auch ohne Oktoberfest als mehr als lohnenswertes Reiseziel für einen Städtetrip mit der ganzen Familie. Die Auswahl an Unternehmungsmöglichkeiten ist breit gefächert. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch im Botanischen Garten? Die Anlage im Stadtteil Nymphenburg gehört mit seiner Fläche von rund 21 Hektar und über 350.000 Besuchern im Jahr zu den bedeutendsten Botanischen Gärten der Welt. Rund 19.600 Arten und Unterarten werden hier kultiviert, insbesondere für die Kleinen gibt es viel zu staunen. Ein weiterer Tipp ist ein Ausflug zur Bayerischen Volkssternwarte inklusive Planetarium. Das astronomische Erlebnis vermittelt auf interessante Art und Weise Wissenswertes rund um Sterne, All und Galaxien. Eine Vorab-Anmeldung ist erforderlich.



Frankfurt am Main



Die Mainmetropole Frankfurt liegt strategisch ideal in der Mitte Deutschlands und ist damit für sämtliche Bundesbürger relativ gut zu erreichen. Die einzige Wolkenkratzerstadt der Republik erscheint in der klaren Herbstluft noch eindrucksvoller als sonst. Auch abseits der Hochhäuser gibt es in Frankfurt viel zu entdecken. Für Familien besonders zu empfehlen ist beispielsweise eine atmosphärische Pilzwanderung durch den Stadtwald. Doch Vorsicht: Bei weitem nicht alle Pilze machen sich gut in der Pfanne, sondern sind oft giftig. Geführte Touren oder ausgewählte Apps und Bücher helfen bei der Suche. Der bunteste Ort der Stadt im Herbst ist der Bethmannpark. Das Farbenspiel der Bäume ist ein Genuss für die Augen und lädt zu einem Bad in den raschelnden Blätterbergen ein.



Berlin



Berlin darf in keiner deutschen Städte-Hitliste fehlen, das ist auch im Herbst nicht anders. Die pulsierende Bundeshauptstadt bietet zahlreiche Möglichkeiten, die dritte Jahreszeit mit der Familie in vollen Zügen zu genießen. Auf dem Teufelsberg mit Blick über Berlin oder in den windigen Weiten des Tempelhofer Feldes können alle gemeinsam Drachen steigen lassen – mit jeder Böe steigt der Spaßfaktor. Ein Picknick mit dicker Wolldecke auf dem Schöneberger Südgelände entführt die Urlauber in eine herbstliche Postkartenromantik zwischen verfallenden Eisenbahnanlagen und neuen Kunstobjekten. Für kleine und große Abenteuer ist der Müggelturm im Köpenicker Forst genau die richtige Adresse. Nach 136 Stufen, in 30 Metern Höhe, reicht die Aussicht vom Alexanderplatz bis zum Spreewald.



Köln



Dom, Kölsch, Karneval: Kölns Vorzüge kennt jeder. Was nicht alle wissen: Im Herbst ist die Stadt außergewöhnlich sehenswert – und zwar nicht nur am mit bunten Blättern gespickten Rheinufer. Im Botanischen Garten in Riehl warten auf dem 11,5 Hektar großen Gelände über 5.000 exotische Pflanzenarten darauf, entdeckt zu werden. Romantische Teichanlagen, künstlerische Skulpturen und liebliche Rosengärten sorgen für den entsprechenden Rahmen. Mindestens genauso schön ist es am Decksteiner Weiher. Inmitten der malerischen Kastanienalleen lässt sich der Herbst mit allen Sinnen erfahren. Besonders die Sonnenaufgänge am Weiher sind spektakulär. Wer etwas Wissenswertes erleben möchte, vergnügt sich beim Wandern auf dem Königsforster Waldlehrpfad - vor allem für junge Besucher ein echtes Highlight!



Hamburg



Die Hansestadt Hamburg komplettiert diese Liste. Zwischen Landungsbrücken und Michel eröffnen sich Besuchern der Nord-Metropole im Herbst zahllose Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Auf dem Isemarkt oder dem Wochenmarkt am Goldbekufer haben viele Verkäufer das inoffizielle Gemüse der Jahreszeit im Angebot: Kürbisse in allen möglichen Größen und Orangetönen. Die Prachtstücke sorgen mit ihren teils bizarren Formen für große Kinderaugen. Alle Fotografen, und die, die es werden wollen, sind dagegen an der westlichsten Spitze der Hafencity genau richtig. Das dortige Baakenhöft ist der Hotspot für herbstliche Shootings – einmaliger Blick über den Hafen und die Kreuzfahrtschiffe inklusive. Etwas außerhalb von Hamburg, im Alten Land, warten außerdem jede Menge reife und süße Äpfel darauf, gepflückt zu werden.



