Innenstadt goes Instagram

Wir bringen die Bayreuther Shoppingstadt ins Netz

Es geht wieder los! Die zweite Bayreuther Insta-Challenge steht vor der Tür. Nach dem Erfolg der ersten Auflage im letzten Jahr wird es die fotografische Schnitzeljagd durch die Bayreuther Innenstadt auch im Jahr 2019 wieder geben!



Save the date! Am 13. Juli 2019 findet die zweite Bayreuther Insta-Challenge statt.



Die App „Instagram“ befindet sich inzwischen auf den Smartphones der meisten Jugendlichen - und inzwischen auch vieler Erwachsener. Auch der Begriff „Hashtag“ ist für die Meisten kein Fremdwort mehr. Alles wird moderner und digitaler und so widmet sich auch die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH diesem Thema und organisiert zum zweiten Mal die sogenannte „Insta-Challenge“ in der Bayreuther Innenstadt.



Bei einer Art Schnitzeljagd erkunden die teilnehmenden Instagramer die Bayreuther Shoppingstadt auf etwas andere Weise. Die Teilnehmer werden zu den Stationen geschickt und müssen in den beteiligten Geschäften Aufgaben fotografisch lösen. Die Herausforderungen werden von den jeweiligen Unternehmen gestellt. „Stelle ein Outfit zu einem bestimmten Thema zusammen“; „Setze ein Produkt gekonnt in Szene!“ oder „Finde eine kreative Verwendungsmöglichkeit für ein bestimmtes Produkt“. So könnten drei von vielen Anweisungen lauten. Die Fotos werden dann von den Teilnehmern bis zum 27. Juli unter dem #instachallengebt gepostet.



Die Gewinner werden von den jeweiligen Geschäften ermittelt und erhalten einen Preis im Wert von mindestens 20,- €. Zum Abschluss der Insta-Challenge werden ausgewählte Bilder von der veranstaltenden und durchführenden Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH gedruckt und in einer Ausstellung in der RW21 Stadtbibliothek präsentiert. Zur Eröffnung der Veranstaltung enthüllt die BMTG noch das letzte Preisträgerfoto.



Wenn euer Interesse nun geweckt ist und ihr gerne hobbymäßig im Bereich Social Media aktiv seid, meldet euch gerne alleine oder als Gruppe zur Insta-Challenge der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH am 13. Juli 2019 an. Teilnehmen kann jeder über 18 Jahren, der Lust hat und einen aktiven Instagramkanal besitzt, unabhängig von Größe und Abonnentenzahl. Anmeldung und weitere Informationen: meike.kratzer@bayreuth-tourismus.de

oder sagt in der Veranstaltung bei „Bayreuth Shopping“ auf Facebook zu.

