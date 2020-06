Pressemitteilung BoxID: 802905 (Bayerischer Rundfunk)

Digitales Sportangebot in Corona-Zeiten: Neue Reihe "Fit mit Felix - Olympia im Kinderzimmer" mit Felix Neureuther

Kooperation mit dem Bayerischen Kultusministerium und dem Bayerischen Landessportverband (BLSV) / sofort abrufbar in der BR Mediathek

Nach den Pfingstferien geht für viele bayerische Schülerinnen und Schüler der Schulbetrieb weiter – mit Einschränkungen auch für den Sportunterricht. Deshalb erweitert der Bayerische Rundfunk sein Online-Lernangebot "Schule daheim" um die neue Video-Reihe "Fit mit Felix – Olympia im Kinderzimmer", mit der Grundschüler zuhause digitale Bewegungs- und Sporteinheiten absolvieren können. 20 Mitmach-Clips mit Publikumsliebling Felix Neureuther hat die BR-Sportredaktion dafür produziert. Die ersten Videos sind in der BR Mediathek, auf BR24sport.de sowie dem Bildungsserver mebis.bayern.de des Bayerischen Kultusministeriums abrufbar und werden in den nächsten Wochen fortlaufend ergänzt.







Nachdem der BR bereits Anfang des Jahres die erfolgreiche Reihe "Fit mit Felix – Beweg Dich Schlau!" produziert hatte, ist gemeinsam mit BR-Sportexperte Felix Neureuther, dem Bayerischen Kultusministerium und dem BLSV die Idee zu einer zweiten Staffel speziell für Grundschulkinder entstanden. Dass diese in Zeiten eingeschränkten Schulsports fit und körperlich aktiv bleiben, liegt allen Beteiligten bei dieser Kooperation besonders am Herzen. "Fit mit Felix – Olympia im Kinderzimmer" bietet täglich digitale Sporthausaufgaben, die die Kinder auf launige und pädagogisch durchdachte Weise zu regelmäßiger Bewegung animieren sollen.







"Mir ist wichtig, dass die Übungen Kids Spaß am Sport vermitteln. Und wer weiß: Vielleicht erreichen wir damit ja sogar einen Olympiasieger von morgen", so Felix Neureuther.





In den zehnminütigen Videos präsentiert er zusammen mit der staatlich geprüften Gymnastiklehrerin Claudia Schreiter Mit- und Nachmachübungen, die von Felix Neureuther und der BR-Sportredaktion mit Unterstützung von Gabriela Bastian, Präsidiumsmitglied im Deutschen Sportlehrerverband sowie Referentin beim BLSV, konzipiert wurden.







Inhaltlich ist der Titel "Fit mit Felix – Olympia im Kinderzimmer" Programm: Damit die Kinder und ihre möglicherweise mitübenden Familien trotz Verschiebung der Sommerspiele in diesem Jahr nicht auf Olympia verzichten müssen, steht pro Folge eine grundlegende Koordinations- oder Bewegungsübung aus einer bestimmten olympischen Sportart im Fokus. Die Bandbreite umfasst beispielsweise Leichtathletik, Schwimmen, Basketball, Hockey, Turnen, Rudern, Gewichtheben, Biathlon, Eiskunstlauf oder auch Ski alpin – Letzteres ist beim früheren Ski-Ass Felix Neureuther natürlich gesetzt.



Die Übungen lassen sich auf kleinem Raum im heimischen Wohn- oder Kinderzimmer durchführen und erfordern als Hilfsmittel höchstens simple Alltagsgegenstände wie etwa Küchentücher, Wasserflaschen oder Klopapierrollen.







Weiterhin zum digitalen Angebot gehört auch die erste Staffel "Fit mit Felix – Beweg Dich schlau". Auch sie sind abrufbar in der BR Mediathek, auf BR24sport.de sowie dem Bildungsserver mebis.bayern.de des Kultusministeriums.

