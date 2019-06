Pressemitteilung BoxID: 755476 (Bayerischer Rundfunk)

Alfons Schuhbeck gibt sich die Ehre ...

... und empfiehlt Lachsforelle auf Gurkensalat mit Ingwer und Mohn

Kochen und Lebensmittel sind seine Leidenschaft – davon erzählt Sternekoch Alfons Schuhbeck einmal im Monat auf BR Heimat in der Sendung „Habe die Ehre“. Die raffinierte bayerische Küche liegt ihm am Herzen. In der Sendung am Mittwoch, 12. Juni 2019, um 10.05 Uhr empfiehlt er Lachsforelle auf Gurkensalat mit Ingwer und Mohn.



Wenn Alfons Schuhbeck bei „Habe die Ehre“ zu Gast ist, geht es um die bayerische Küche, um saisonale bayerische Schmankerl und um Wissenswertes rund ums Essen und Genießen.



Bodenständig, nicht gspinnert, aber trotzdem raffiniert und gschmackig – so sind Alfons Schuhbecks Rezepte. Seine Küche soll nicht nur nach Heimat schmecken, sondern soll die Nahrung sein, auf der Heimatgefühle wachsen können.



Das Rezept aus der Sendung, „Lachsforelle auf Gurkensalat mit Ingwer und Mohn“ gibt es zum Nachlesen auf br-heimat.de und das gesamte Gespräch nach Ausstrahlung bei BR Podcast.



Die nächsten Sendetermine, immer um 10.05 Uhr auf BR Heimat:



Dienstag, 16. Juli

Dienstag, 20. August

Dienstag, 17. September

BR Podcast: Nach Ausstrahlung für 12 Monate



BR Heimat

Mittwoch, 12. Juni 2019, 10.05 Uhr

„Habe die Ehre“ mit Alfons Schuhbeck

Sternekoch plaudert über das Leben und die bayerische Kochkunst

Moderation Hermine Kaiser

